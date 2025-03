Denzel Van Fleteren ziet Racing Waregem sterk seizoen spelen: “Gaan voor eindrondeticket”

Racing Waregem is aan een goed seizoen bezig. Veertien dagen geleden verloor het wel verrassend van Club Roeselare en zoals verwacht was ook leider Rumbeke een maatje te groot. Tegen FC Moen wil het de draad weer oppikken en voort koers zetten richting eindrondeticket. Dat moet het doen zonder zijn geblesseerde kapitein en sterkhouder Denzel Van Fleteren.

“Begin december vorig jaar viel ik geblesseerd uit en de diagnose was vrij zwaar: gescheurde kruisbanden, waaraan ik op 10 januari geopereerd werd”, vertelt Denzel Van Fleteren. “Wij zijn nu twee maanden verder en alles evolueert goed, maar ik mis natuurlijk het voetbal. Ik maak er het beste van met de kine en over een maand mag ik beginnen met looptraining. Ik zal voort opbouwen en in principe moet ik weer fit zijn tegen de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”

“Uiteraard blijf ik de ploeg van langs de zijlijn volgen en het zou de kers op de taart zijn voor het bestuur, de staff en de spelersgroep om straks naast de bekerfinale ook de eindronde te spelen. De licentie werd alvast aangevraagd, maar de weg is nog lang. Eerst moeten wij dat eindrondeticket nog kunnen pakken.”

Nederlaag

“In dat opzicht kwam de nederlaag tegen Club Roeselare wel ongelegen. Na een goeie eerste helft met enkele mogelijkheden moesten wij het initiatief aan Roeselare laten, dat in blessuretijd scoorde. Tegen Rumbeke startten wij natuurlijk als underdog. In de heenmatch hadden wij onze huid duur verkocht en pas in het slotkwartier nam de leider toen afstand. Omdat wij op eigen veld altijd iets meer kunnen, had ik er alvast goeie hoop op. Iets pakken tegen Rumbeke zou een mooie bonus betekend hebben. Bij momenten boden wij wel het nodig weerwerk en wij scoorden ook twee keer. Wij moesten echter voortdurend achtervolgen en de punten gingen naar de toekomstige kampioen”, vervolgt Denzel.

“Na twee nederlagen moeten wij de draad weer kunnen oppikken op Moen. Thuis wonnen wij met 4-1, maar op hun natuurgras, dat er wellicht heel zwaar bij zal liggen, wordt het een moeilijke opdracht. Om op eindrondekoers te blijven, weten wij wat ons te doen staat”, besluit Denzel. (ID)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: FC Moen-Racing Waregem A.