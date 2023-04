Deerlijk Sport geeft forfait tegen Jabbeke en voortbestaan van eerste provincialer is erg onzeker

Deerlijk Sport speelde open kaart met de spelers in verband met de nieuwe RSZ-regeling. Het gevolg daarvan was dat de spelers van de A-kern op zoek gingen naar een nieuwe ploeg. Daardoor zijn er nog amper een handvol kernspelers die wilden blijven. In die context vindt het bestuur van Deerlijk Sport het dan ook beter om forfait te geven voor de slotmatch van zondag tegen Jabbeke.

Sportief heeft de match immers geen enkel belang meer. Deerlijk Sport staat als vijfde wel op een eindrondeplaats, maar omdat het geen licentie aanvroeg voor nationale zou het sowieso geen eindronde spelen. Tegenstander Jabbeke is dan weer al enkele weken zeker van degradatie.

De kans is ook erg groot dat Deerlijk Sport de stekker uit zijn eerste provincialer trekt en volgend seizoen verder gaat met een ploeg in vierde provinciale, die los van de eerste provincialer toch van start zou gaan. (IVD)