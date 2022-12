De eerste week van Dylan Vanhaverbeke bij Boezinge A (1): “Snel mijn manier van voetbal implementeren”

Na enkele bewogen weken lijkt de rust helemaal teruggekeerd in het vredige Boezinge. De zaak-Blankenberge kende een goeie afloop en met Dylan Vanhaverbeke is er een nieuwe hoofdtrainer. Zondag trekken de oranjehemden naar rode lantaarn Jabbeke.

Zondag speelde Boezinge thuis tegen leider Wevelgem, de ex-ploeg van Dylan Vanhaverbeke. Dylan was er vijf jaar actief en woont in Wevelgem. De logistiek manager bij Lobeco Fire & Security blaast maandag 39 kaarsjes uit. “Het was een speciaal debuut, want met veel tegenspelers en stafleden heb ik een goeie band. Een emotioneel weerzien”, geeft hij toe. “De voorbereiding werd door Jonas Vandermarliere en assistent Epo gedaan, Epo en ik deden dan de wedstrijd zelf. We kennen elkaar nog van toen we samen voetbalden bij Kruiseke en de eerste indruk van deze samenwerking is alvast goed. De zege doet deugd en op basis van de kansen vond ik het verdiend. We wilden het gat met de leider niet groter zien worden en daarin zijn we geslaagd. Nu ligt alles weer open”, aldus de nieuwe trainer. “We hebben nog drie matchen voor de jaarwisseling: Jabbeke, Moen en Blankenberge. Zondag moeten we tegen Jabbeke opnieuw voor een driepunter gaan. Maar in deze reeks is veel mogelijk. We mogen na deze knappe zege niet op onze lauweren rusten. Ik hoop snel mijn manier van voetballen te implementeren. Ik ben ervan overtuigd dat er een heel mooi spelerspotentieel aanwezig is. Er is al over volgend seizoen gesproken en ik hoop dat we begonnen zijn aan een duurzame samenwerking. Intussen zoeken we nog naar een keeperstrainer.”

Nieuwe dynamiek

Voorzitter Kristof Verstraete is opgetogen met de nieuwe coach. “We wisten dat hij vrij was na zijn vertrek bij Wevelgem. Dylan kent de reeks heel goed en werkt graag met de jeugd. Ik ben trots dat we hem binnenhaalden. Het vertrek van Angelo Paravizzini vond ik spijtig en ik zal zijn passage nooit vergeten. Maar dat hoofdstuk is nu afgesloten, we gaan nu verder met een nieuwe dynamiek”, aldus de voorzitter, die opgelucht is dat de match tegen Blankenberge volledig herspeeld wordt. Deze match zal doorgaan op woensdag 21 december om 20 uur. (API)

Zondag 11 december om 15 uur: Jabbeke Sassport Boezinge A.