David Decock is de nieuwe T1 van SV Wevelgem City: “Ik heb er oneindig veel zin in”

David Decock is de nieuwe trainer van SV Wevelgem City. De 37-jarige Kortrijkzaan volgt Dylan Vanhaverbeke op die begin deze week bedankt werd voor bewezen diensten. Decock is geen onbekende bij de Vlassers. Enkele jaren geleden was hij er nog jeugdtrainer, werd ook T1 van de B-ploeg.

Vorige maandag kwam het tot een breuk tussen SV Wevelgem City en zijn T1 Dylan Vanhaverbeke. Aan kandidaten om Vanhaverbeke op te volgen was er geen gebrek. Het paars-witte bestuur kon kiezen uit 17 kandidaten. Donderdagavond viel de keuze op David Decock. De 37-jarige Kortrijkzaan was dit seizoen aan de slag bij de elite U18 bij eersteklasser KV Kortrijk.

Klaar voor stapje hoger

“Hoofdtrainer worden is altijd mijn ambitie geweest”, bekent David Decock. “Destijds bij Wevelgem en dit seizoen bij KV Kortrijk heb ik een goede leerschool doorlopen. Ik voel me klaar om een stap hoger te zetten. Als geen ander besef ik dat het niet zal simpel zijn om in de voetsporen te treden van mijn voorganger Dylan Vanhaverbeke, die bij Wevelgem zijn stempel drukte met uitstekende resultaten. Maar ik heb mijn eigen ideeën, heb vertrouwen in mijn aanpak.”

“Dat ik niet in een vreemde omgeving terecht kom, is zeker geen nadeel. De meeste Wevelgemse bestuurslui zijn mij bekend. Dit weekend zal T2 David Vanneste nog de ploeg leiden. Van in de tribune zal ik zaterdag met argusogen de wedstrijd volgen tegen Heestert om er vanaf dinsdag helemaal tegenaan te gaan. Ik heb er oneindig veel zin in en zal er alles aan doen om het vertrouwen dat ik van SV Wevelgem City kreeg, niet te beschamen”, besluit David Decock.