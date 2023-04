Danny De Coninck (KFC Varsenare): “Werk van fantastisch team”

Met nog twee duels voor de boeg prijkt het gepromoveerde KFC Varsenare A op zeven in eerste provinciale. In vierde provinciale bezet KFC Varsenare B de tweede stek en doet mee voor de titel.

Danny De Coninck is de bezieler van het succesvolle project. “Bij VKSO Zerkegem begon ik als jeugdtrainer en zette vervolgens de stap naar KFC Varenare, op vraag van voorzitter Gilbert Dhondt zaliger. Gedurende 20 jaar vervulde ik die passie, waarvan vijf in combinatie met een eerste ploeg, respectievelijk bij Jong Male en VKSO Zerkegem. Later coachte ik de U21 in Varsenare, terwijl ik de functie van gerechtigd correspondent aan het voorbereiden was om Dirk De Vooght op te volgen. Stelselmatig werd deze taak verruimd om drie jaar terug uit te monden in algemeen coördinator met volle verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking.”

Alert blijven

“Het streven naar de huidige structuur speelde al door mijn hoofd vanaf het prille begin. Een vereniging met bijna 400 spelende leden heeft nood aan een duidelijke en welomlijnde omkadering, waarbij alles start bij de jeugdopleiding die tot doorstroming, het absolute codewoord, leidt naar onze eerste elftallen.”

“Succes kent geen geheimen. Het komt er enkel op aan de juiste mensen op de exacte posities te positioneren en keihard te werken. Met trots volgen we onze eerste ploegen in de hoogste en de laagste provinciale reeks. Die jonge teams bestaan uit respectievelijk voor 75 en 100 procent eigen opgeleide spelers. Meer dan ooit moeten we alert blijven om die hoogconjunctuur te bestendigen. De weg naar boven blijft aartsmoeilijk, die naar onder gemakkelijk. Gelukkig kan ik rekenen op een fantastisch team, terwijl ik zelf maar een klein radertje ben.” (JPV)

Zondag 23 april om 15 uur: KFC Varsenare A – Excelsior Zedelgem en VV Westkapelle – KFC Varsenare B.