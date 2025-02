Club Roeselare (1) hoopt op stunt in derby tegen KSV Rumbeke

Zaterdagavond staat in het Rumbeekse sportpark de burenstrijd tussen KSV Rumbeke en Club Roeselare gepland. Beide ploegen hebben er baat bij om deze confrontatie te winnen. De thuisploeg staat immers op een zucht van het kampioenschap, terwijl Club nog in een harde degradatiestrijd verwikkeld zit.

“Vorige week hebben we een belangrijke thuisoverwinning geboekt tegen rechtstreekse concurrent Jong Male”, zegt Yoran Deleu van Club Roeselare. “Vooraf was er binnenkamers zeker een gezonde nervositeit, maar die verdween al snel na mijn vroege openingstreffer, op assist van Thibault Trioen. Na de 2-0 hebben we de match netjes uitgespeeld zonder nog veel kansen weg te geven. We mogen dus wel spreken over een volwassen overwinning, belangrijk in het opzicht van het behoud. Verlies had betekend dat we de aansluiting met de ploegen net voor ons volledig kwijt waren, nu staan we er als voorlaatste wel nog netjes tussen.”

Derby

Zaterdag volgt een moeilijke opdracht bij leider KSV Rumbeke. “Het enige wat we kunnen proberen is daar te verrassen. Zelf ga ik er natuurlijk alles aandoen, want niemand verliest graag een derby. Als we het nodige karakter tonen, zijn er mogelijkheden. Thuis hebben we ook maar met 1-2 verloren. In voetbal kan alles, als je maar in de kansen gelooft.”

De Roeselarenaar tekende onlangs bij in het Rodenbachstadion. “Velen zouden misschien wachten omdat er nog geen zekerheid is in welke reeks we straks zullen spelen, maar ik heb het hier volledig naar mijn zin. De entourage is een tweede familie voor mij. Ik start dus straks aan mijn twaalfde seizoen hier, dat kom je al niet veel meer tegen”, besluit de 28-jarige kinesist. (SBR)

Zaterdag 22 februari om 20 uur: KSV Rumbeke – Club Roeselare.