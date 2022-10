Christophe Descamps (SV Wevelgem City): “In het voetbal bestaan er geen gemakkelijke hapjes”

Het nog steeds ongeslagen SV Wevelgem City had vorige speeldag aan RC Waregem een taaie klant. De Vlassers moesten zich reppen om een 3-2 achterstand in een 3-3 om te zetten. Zaterdag wacht een thuismatch tegen staartploeg RC Lauwe. “Een gemakkelijk hapje? We doen er best aan geen enkele ploeg te onderschatten”, waarschuwt Christophe Descamps.

Met zaterdag RC Lauwe en volgende week WS Lauwe staan voor Wevelgem twee burenduels op het programma. Volgens de puntentabel zou Racing, met een magere 3 op 18, een gemakkelijke hap moeten worden.

“In voetbal bestaan er geen gemakkelijke opdrachten”, zegt keeperstrainer Christophe Descamps. “Dat hebben we op Waregem nog maar eens ondervonden. Nadat we bij de rust 0-1 leidden, kwamen we veel te laks uit de kleedkamer en kregen we al snel de rekening gepresenteerd. Uiteindelijk mochten we blij zijn dat we met een punt wegkwamen. Hopelijk hebben we nu ons lesje geleerd.”

Schitterende tijd, bij FC Gullegem: iedere week feesten

Sedert vorig seizoen neemt Descamps de Wevelgemse doelmannen voor zijn rekening. “Voor mij de ideale uitlaatklep om in het voetbal te blijven”, lacht de 41-jarige gewezen keeper. “Hoofdtrainer worden is niet aan mij besteed. Maar mijn ervaring doorgeven aan doelmannen, daarvan kan ik genieten. Op maandag neem ik de doelmannen van de eerste ploeg en van de bovenbouw onder handen. Op donderdag doe ik de opwarming, bereid mijn leerlingen voor op de match. En op dinsdag ben ik met mijn diploma van keeperstrainer. De praktijk is me bekend, maar de schema’s die ik moet maken, zijn niet niks: ze vergen heel wat hersenoefeningen.”

Afscheid in schoonheid

Descamps kan op een mooie voetbalcarrière terugblikken. Begonnen bij SK Gullegem, stond hij ook tussen de palen bij KM Torhout, Club Roeselare, SK Wevelgem City, FC Gullegem, Wervik en Heestert, om vorig seizoen zijn carrière af te sluiten bij Anzegem.

“Ik heb op mijn veertigste in schoonheid afscheid kunnen nemen. Als jonge gast kwam ik bij SK Gullegem al vroeg in de eerste ploeg. Maar ik werd er geen sant in eigen land. Pas toen FC Gullegem boven de doopvont werd gehouden, bleek men mij niet vergeten en mocht ik er nog enkele titels vieren. Een schitterende tijd. Iedere week feesten. Ook op mijn periode bij Wervik kijk ik met veel voldoening terug.”

“Hoe hoog we dit seizoen de lat mogen leggen? De titel of promotie is geen prioriteit, maar met deze ploeg zullen we toch heel zeker bij de top vijf eindigen.” (AV)

Zaterdag 15 oktober 20 uur: SV Wevelgem City RC Lauwe