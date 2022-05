Christoph Van Elslande trekt naar KFC Meulebeke en dus moet KFC Lendelede op zoek naar een nieuwe trainer

Het vertrek van Nigel Smith bij KFC Meulebeke mag dan al als een verrassing zijn binnen gekomen, maar het heeft nu ook gevolgen voor een andere club. Christoph Van Elslande wordt immers de nieuwe coach, maar daarvoor verlaat hij KFC Lendelede waarmee hij al een overeenkomst had voor volgend seizoen.

KFC Meulebeke kende een moeilijk jaar in eerste provinciale, maar wist de club wist toch op de voorlaatste speeldag het behoud te bewerkstelligen. Net voor de laatste speeldag kwam dan het nieuws dat T1 Nigel Smith (Oostkamp) en Steve Mollij (KSV Rumbeke) toch elders trokken.

KFC Meulebeke moest dus op zoek naar een vervanger en heeft de nieuwe T1 gevonden bij derdeprovincialer KFC Lendelede. Christoph Van Elslande, was het seizoen gestart bij WS Lauwe, maar gooide daar de handdoek. Hij werd er opgevolgd door Maxim Vandamme, jawel ex-KFC Lendelede.

Bij KFC Lendelede was Nico Rogge aan het seizoen gestart, maar in oktober pakte hij zijn biezen om bij ZK Dentergem een meerjarig contract te ondertekenen. Man van het huis Kurt Vansteenkiste sprong dan maar voor de zoveelste keer in als interimaris bij Lendelede, maar in december nam Van Elslande over. Bij groen-wit bleef het seizoen met horten en stoten verlopen, de club eindigde in middenmoot en kreeg op de laatste speeldag nog een 5-1 pandoering te verwerken bij buur Winkel Sport B.

Nu liet coach Van Elslande weten naar KFC Meulebeke, toch twee reeksen hoger, te trekken. KFC Lendelede moet op zoek naar een nieuwe T1.