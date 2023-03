Christof Claeyssens verlaat KSC Blankenberge (1): “Ik ben te oud geworden voor mijn geliefkoosde club”

Op de vooravond van het treffen tegen zwarte beest en nummer twee Sassport Boezinge prijkt Sporting Club Blankenberge op vier, met vijf punten minder dan de aartsrivaal. De kustformatie is bezig aan een sublieme reeks en verloor na Nieuwjaar slechts één keer: tegen Diksmuide.

Veurne was vorige zaterdag meer dan een maat te licht voor de jongens van Steve Swaenepoel, die met 0-4 wonnen. Een geprikkelde Christof Claeyssens speelde een dijk van een wedstrijd. Toch vertrekt dat meubelstuk straks naar Lissewege. “Tja, wat wil je: ik moet weg, wegens te oud. Mijn vroegere ploegmaat en goede vriend Brian Vandenbussche, nu sportief verantwoordelijke hier, gaf me deze melding door per telefoon. Natuurlijk stoorde me dat! Mijn eerste impuls was: ik stop meteen met voetballen! Ik tel dertig lentes en kan gerust nog vijf seizoenen mee. Even ben ik de tel kwijt, maar ik denk al 13 kampioenschappen met de kustformatie te hebben meegemaakt. Nooit klaagde ik, altijd zette ik me in tot het uiterste zowel op als naast het veld.”

Hongerig

“Mijn geliefkoosde club moet ik verlaten, die pagina kan niet meer omgedraaid worden. Bij Lissewege, mijn nieuwe uitdaging, zullen ze een hongerige verse kracht aantreffen. Het wordt een hernieuwde kennismaking met vrienden als Jens Meert en Dieter Maenhout. Vooreerst echter mik ik nu op een afscheid in schoonheid, uit respect voor T1 Steve Swaenepoel en de ploegmaats. Zolang de coach me laat staan, zal ik hem nooit teleurstellen. De eerstvolgende thuismatch tegen Sassport Boezinge wordt echt cruciaal in het kader van promotie.”

“Wees er maar stellig zeker van dat ik een afscheid wil met op mijn visitekaartje: promotie naar nationale. Als ik terugblik op de prachtige tijden in ons stadion word ik zowaar een beetje weemoedig. Al moet ik de knop omdraaien: volgend kampioenschap maak ik geen deel meer uit van de formatie die me zoveel moois liet beleven.” (JPV)

Zondag 5 maart om 15 uur: KSC Blankenberge A – Sassport Boezinge A.