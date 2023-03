Charly Allard droomt met SV Wevelgem City van de titel

Zaterdag is er de topper SV Wevelgem City-WS Lauwe. Nadat de Vlassers vorig seizoen met vlag en wimpel de titel pakten in tweede provinciale, gaan ze gewoon door op hun elan, en staan ze afgetekend aan de leiding. Ondanks het Wevelgemse bestuur een promotie naar derde afdeling niet ziet zitten, zijn de jongens van T1 David Decock niet vies van een tweede titel op rij.

Na de 2-3-nederlaag tegen Blankenberge heeft Wevelgem zich met 12 op 12 uitstekend herpakt. Maar ook komende tegenstander WS Lauwe is met 22 op 24 aan een uitstekende reeks bezig. White Star overtreft zelfs de stoutste verwachtingen. T1 Maxim Vandamme zette een top vijf plaats voorop, maar zijn discipelen doen zowaar mee voor de titel. WS Lauwe was tevens de eerste ploeg die er in slaagde om Wevelgem in de heenronde een hak (2-1) te zetten.

Verdiend op tweede plaats

“Natuurlijk zijn we het nog niet vergeten”, lacht Charly Allard. “Zaterdag wordt het tijd voor revanche. Spelen tegen mijn ex-ploeg is altijd een speciale gelegenheid. Zeker in de huidige omstandigheden. Lauwe staat verrassend, maar daarom niet minder verdiend op de tweede plaats. Als ze zaterdag winnen, komen ze naast ons op de eerste plaats. Maar we gaan er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren”, klinkt het.

Gat in palmares

Charly Allard heeft al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen, maar een titel was hem nog nooit gegund. “Het wordt de hoogste tijd”, hoopt de 33-jarige Rekkemnaar. “Aan eindrondes en promoties geen gebrek, maar als kampioen een ereronde mogen lopen, dat ontbreekt nog op mijn palmares. Vorig seizoen nog bij Roeselare-Daisel mocht ik promotie naar derde afdeling vieren. Dat Wevelgem daarvoor bedankt? Dat is de keuze van het bestuur die ik best kan begrijpen. Die mensen weten waarmee ze bezig zijn, willen niet dat we ons vergalopperen. Tenslotte is derde afdeling met zijn vele Oost-Vlaamse ploegen niet de meest aantrekkelijkste reeks.”

Leeft bij supporters

SV Wevelgem City-WS Lauwe waren in het verleden altijd derby’s op het scherp van de snee. “Zaterdag zal het niet anders zijn”, voorspelt Charly Allard. “Zeker nu het gaat om de eerste plaats. Wevelgem-WS Lauwe is een derby die leeft onder de supporters. Ook de spelers zijn daarmee bezig. Geen van beide wil als verliezer het veld verlaten. Wij staan al een hele tijd aan de leiding, en we willen dat liefst zo houden. Een tijdje geleden kregen we af te rekenen met een klein dipje. Ondertussen zijn we er weer helemaal bovenop.”

Charly Allard zette zijn eerste voetbalstappen bij WS Lauwe, droeg daarna de kleuren van Zwevegem, SC Menen, VK Dadizele, SK Roeselare-Daisel en sinds dit seizoen Wevelgem. “Ook volgend seizoen draag ik nog de paars-witte trui. Het klopt dat de ploeg er wat anders zal uitzien, maar er zal nog steeds voldoende kwaliteit aanwezig zijn om een hoofdrol te vertolken”, besluit Charly Allard. (AV)

Zaterdag 11 maart om 20 uur: SV Wevelgem City-WS Lauwe.