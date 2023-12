Camara en Mestdagh bieden KFC Varsenare iets extra’s

Na de stuntzege bij Wevelgem City is KFC Varsenare opgeklommen naar positie drie, op één punt van de tweede, Rumbeke. Nog drie duels zijn er gepland voor de winterstop: thuis tegen nummer vijf Lauwe, dan naar staartploeg Moen en ten slotte in eigen huis de superderby tegen het herboren Excelsior Zedelgem.

Ebrima Camara zal de trip naar Wevelgem niet vlug vergeten. In minuut 85 mocht hij invallen, drie minuten scoorde hij het winnende doelpunt. “Mensenlief, ik glunderde. Scoren lukt me zo moeilijk, dit seizoen”, zegt hij.

“Ik debuteerde bij Zandvoorde, met klimmen en dalen. Daarna ging het richting Gistel en De Haan, waar ik heel veel heb bijgeleerd van Kris Brackx. Toen Varsenare naar eerste provinciale promoveerde, mocht ik er tekenen. Ik kwam er samen met Jerzy Mestdagh terecht, tussen de grotendeels zelf opgeleide jongens. We werden met open armen ontvangen.”

“Mijn naam staat dikwijls op het wedstrijdblad, maar ik zou natuurlijk liever vaker starten. Nu, ik heb alle vertrouwen in onze trainers Stefaan Ameel en Steven Lampo, en als ze me laten starten zal ik er klaar voor zijn. In afwachting doe ik mijn uiterste best op training.”

Geen buiteling

Ook Jerzy Mestdagh beklemtoont het groepsgevoel en de kameraadschap. “Ik startte in Ichtegem, daarna ging het richting Torhout, KV Oostende, en opnieuw Torhout. Mijn nieuwe club was net gepromoveerd, en ik wist dat er na een promotie telkens weer een buiteling volgde, maar vorig seizoen hebben we daarmee komaf gemaakt. En nu doen we nog beter. De ploegmaats zeggen dat ik een prima voorzet heb. Blij dat ik hen daarmee van dienst kan zijn.”

“We moeten het match per match bekijken, maar ik zou natuurlijk graag tweede staan met nieuwjaar. En wat een verlengd verblijf betreft: we zijn aan het praten. De wil is er alvast, aan beide kanten.” (JPV)