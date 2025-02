Burgemeesters geven aftrap Racing Waregem-Zwevegem

In eerste provinciale stond zondag de derby tussen Racing Waregem en Zwevegem Sport op het programma. Beide ploegen zijn in goeie doen en de wedstrijd is ook belangrijk met het oog op een eindrondeticket. In de marge van de derby organiseerde voorzitter Ivan Vanovervelt een netwerkevent waarop de burgemeesters en de schepenen van Waregem, Zwevegem, Anzegem en Avelgem uitgenodigd werden.

“Het was de bedoeling dat de politici van die vier gemeenten, waarbij er toch enkele nieuwe gezichten zaten, kennis konden maken met mekaar. De respons was alvast positief”, stelde de voorzitter. “Op een informele manier werden zowel tijdens de receptie als tijdens de lunch heel wat contacten gelegd. Wij hebben er op voorhand niet veel ruchtbaarheid aan geven zodat alle aanwezigen op een rustige manier met mekaar konden overleggen.” Margot Desmet (schepen van Sport Waregem) is nieuw in die functie. “Het is inderdaad allemaal nieuw voor mij en ik zal proberen om stap voor stap de verschillende verenigingen, die het hart van onze stad vormen, te leren kennen. Ik was al op Racing Waregem ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kleedkamers en ook vorige week op hun nieuwjaarsreceptie. Vandaag werden wij uitgenodigd samen met enkele andere gemeenten en het is leuk om je collega’s eens op een andere manier te leren kennen. Meestal ontmoeten wij mekaar enkel op vergaderingen. Hopelijk wordt het straks een leuke match en houdt de Rassing de punten thuis.”

Duimen voor Zwevegem

Isabelle Degezelle (burgemeester Zwevegem) voelde zich duidelijk thuis in sportmiddens. “Achttien jaar geleden was ik schepen van Sport, daarna volgde zes jaar oppositie en opnieuw het schepenambt, maar niet van sport. Ik bleef het wel allemaal volgen en ik weet dat het bij Zwevegem momenteel erg goed draait. Ze zitten op koers voor de eindronde en ze willen duidelijk groeien. Ik heb daar alle begrip voor, als ze het maar doen binnen hun financiële mogelijkheden. Door dit mooie initiatief van het bestuur van Racing Waregem konden heel wat contacten gelegd worden en straks kijk ik naar de match. Ik duim uiteraard voor Zwevegem.” De Zwevegemse burgemeester mocht juichen, want Zwevegem won met 0-1. (IVD)