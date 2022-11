Bryan Deloof (Racing Waregem – 1) ontvangt Heestert: “Wij willen thuis ongeslagen blijven”

Met de partij tegen SV Veurne begon Racing Waregem aan een reeks van drie thuismatchen met zondag de derby tegen Sparta Heestert en daarna het duel tegen Oostnieuwkerke. Met een 3-2-zege tegen Veurne werd de toon alvast gezet.

“Na een mindere start waarbij wij het moeilijk hadden om twee matchen op een rij te winnen, tekenden wij daarna voor een goeie reeks, die jammer genoeg onderbroken werd door WS Lauwe”, blikt Bryan Deloof terug. “Wij wisten dus wat ons te doen stond tegen Veurne. Onze erg sterke eerste helft bekroonden we met twee doelpunten. Veurne kwam er tijdens die eerste periode werkelijk niet aan te pas. Vlak voor de pauze sloeg Veurne echter terug. Na een slechte inspeelpas werd de tegenaanval gelanceerd en met succes afgerond. Veurne rook daardoor zijn kans en het stelde tijdens de tweede helft zelfs gelijk. Dat zette even een domper, maar wij bleven er voor gaan en pakten uiteindelijk nog een mooie driepunter. Daardoor zijn wij opgerukt naar de zesde plaats, maar met deze groep – voor mij zelfs de tofste bende waar ik ooit mee samenspeelde – zijn wij tot meer in staat. Dat moeten wij de komende twee thuismatchen maar eens bewijzen. Zondag ontvangen wij Heestert, dat uiteraard een tandje bij zal steken in de derby. Heestert kon de afgelopen weken blijkbaar moeilijk een constante in zijn prestaties leggen, maar wij zullen hen zeker niet onderschatten. Wij moeten echter vooral uitgaan van onze eigen sterkte en dan kunnen wij op ons eigen veld veel tegenstanders pijn doen. Wij rekenen na de zege tegen Veurne opnieuw op een driepunter en het is misschien vrij optimistisch, maar met nog een derde thuismatch tegen Oostnieuwkerke willen wij een negen op negen scoren. Thuis zijn wij nog altijd ongeslagen en in de eerste plaats willen wij dat zo houden.” (IVD)

Zondag 20 november om 15 uur: Racing Waregem A – Sparta Heestert.