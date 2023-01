Bram Loeys stroomde door bij Jabbeke (1): “Dit is een fantastische leerschool”

De jongens van Steve Stellamans realiseerden een fantastische stunt door te winnen tegen de aartsrivalen uit Varsenare. Nochtans miste de Jabbeekse coach liefst 11 spelers wegens blessures en studieredenen. Een van de geblesseerden, Bram Loeys, stond hunkerend achter de omheining.

“Bij aanvang van vorig seizoen vroeg de trainer me of ik klaar was om overgeheveld te worden naar de hoofdmacht. Natuurlijk aanvaardde ik. Week na week groeide ik, zowel op training als tijdens de invalbeurten. Vanop de eerste rij maakte ik de promotie naar eerste provinciale mee.”

“Sinds begin van dit kampioenschap ben ik uitgegroeid tot vaste waarde, als aanvallende rechtsachter. In eerste provinciale komt het er wel op aan vooral te verdedigen, want alles verloopt sneller. Dat balletje moet meteen goed voor je voet liggen.”

Operatie redding

“In het verleden voetbalde ik bij Ruddervoorde, Varsenare, KV Oostende en nogmaals Varsenare. Dit is mijn vierde competitie bij Jabbeke. Natuurlijk had ik dolgraag tegen mijn ex-ploeg Varsenare gespeeld. We zijn allemaal vrienden gebleven. Een spierscheur gooide roet in het eten. Om te beginnen, moet ik twee weken rusten. Dan hoop ik voldoende hersteld te zijn om mee te helpen aan operatie redding. We staan laatste. Als we degraderen, mikken we volgend kampioenschap in de lagere reeks op de top vijf. Anderzijds, nummer 12 Zedelgem telt slechts vijf punten meer dan ons geheel.

“Door gebrek aan ervaring lieten we al vier keer een voorsprong van twee doelpunten uit handen glippen. Als we verliezen, is het vaak met slechts één goaltje verschil. Dit is een fantastische leerschool, we groeien van week tot week, dus neen. De degradatie staat lang nog niet vast. Onze familieclub heeft in de voorbije maanden een pak ervaring opgedaan.”

(JPV)