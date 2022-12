Bram Deschuyter en KSV Diksmuide (1) nestelen zich in de subtop: “Meedoen voor de top vier”

KSV Diksmuide haalde het met 0-1 op het veld van topploeg Varsenare en nestelt zich zo mee in de subtop van eerste provinciale. Zaterdag wil blauw-geel bevestigen tegen Waregem.

Met 24 punten uit 14 matchen en een gedeelde vierde plaats kan KSVD tevreden terugblikken op de eerste seizoenshelft. “Na de mindere start hebben we onze manier van spelen een beetje aangepast, met meer pressie vooruit, waardoor het stilaan wat beter begint te draaien”, aldus Bram Deschuyter. “Het loopt nog niet altijd perfect, maar het gaat elke week beter. Ook tegen ploegen die hoog in de klassering staan, kunnen we nu onze manier van spelen opleggen. Dat doet het beste verhopen voor de toekomst.”

Voor de tweede helft van het seizoen mag blauw-geel dus misschien nog mooie ambities koesteren. “We willen meedoen voor de top vier”, is de 25-jarige verdediger ambitieus. “Dat is een hele mooie uitdaging voor onze groep. Wie weet zit er zelfs meer in. We richten ons trouwens niet enkel op de resultaten, maar ook de manier waarop we die behalen, is voor ons belangrijk.”

Volgend seizoen

De Zwevezelenaar, die een groot deel van zijn opleiding bij Cercle Brugge kreeg, is toe aan zijn tweede seizoen bij KSVD. “Ik ben best tevreden over hoe het momenteel loopt. Omdat ik in Gent werk, is het niet altijd makkelijk om altijd op training aanwezig te kunnen zijn, maar daar wordt rekening mee gehouden. Ik ben heel blij dat ik twee seizoenen geleden de overstap maakte van Oostduinkerke naar Diksmuide. Wellicht blijf ik ook volgend seizoen hier aan de slag, maar er is nog niets getekend.”

Zaterdag hoopt KSV Diksmuide de positieve lijn door te trekken tegen Racing Waregem, dat net onder hen staat. “Ik heb in het verleden nog nooit veel punten gepakt tegen Waregem, dus hopelijk kunnen we de drie punten thuishouden. Ze haalden zondag met 9-1-cijfers uit tegen Oostnieuwkerke, dus we zullen moeten zorgen dat ons verdedigend blok er staat”, besluit Bram. (SB)

Zaterdag 10 december om 19 uur: KSV Diksmuide A – Racing Waregem A.