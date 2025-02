Boris Bossant hoopt blessurevrij te blijven in bij Jong Male KVV (1): “Is de ellende nu eindelijk voorbij?”

Op een moeilijk veld in Oostnieuwkerke oogstte Jong Male een heel volwassen zege. De jongens van de Brieversweg hebben weer even ademruimte in de strijd voor het behoud. Intussen komt Boris Bossant terug boven water. Dit is zijn verhaal.

“Meer dan tien maanden bleef ik van de velden na een blessure opgelopen vorig seizoen in De Haan. De diagnose was verpletterend: scheur in de hamstring. Toen ik voorzichtig opnieuw mocht tegen een balletje trappen, ging ik door mijn enkel en bleef opnieuw langdurig buiten strijd. Na Nieuwjaar mocht ik eindelijk weer opdraven: ik genoot er echt van. Winst in Oostnieuwkerke brengt ons in de buik van de klassering, al zijn we lang nog niet gered. We krijgen als eerstvolgende confrontatie in eigen huis nummer drie Zwevegem Sport voorgeschoteld. Alweer een topmatch!”

Vijfde seizoen

“In Male ben ik bezig aan mijn vijfde seizoen. Toen coaches Stijn Desmet en Kenneth Dhondt vertrokken bij Damme, waar ik voetbalde, loodsten ze me mee naar mijn huidige vereniging. Samen promoveerden we naar eerste provinciale. Mijn voetballeven begon trouwens op een boogscheut van de accommodaties van Male: op de sportvelden van De Barms in Sijsele, waar ik de voetbalschool van Cercle Brugge doorliep. De Brugse regio ken ik door en door, want ook was ik al actief bij Dosko Sint-Kruis en Steenbrugge. Gesprekken zijn bezig naar volgend seizoen toe, daar blijf ik rustig onder. We hopen allemaal dat we het verblijf in eerste provinciale kunnen verlengen. We hebben een puike stap gezet, al worden we geconfronteerd met een eigenaardig fenomeen: we pakken haast al onze punten op verplaatsing. In eigen huis lukt het quasi nooit. Wat mijn persoonlijke ambities betreft heb ik maar één verzoek: is de ellende nu eindelijk voorbij?” (JPV)

Zondag 9 februari om 15 uur: Jong Male – Zwevegem Sport.