Bjorn Cool is de nieuwe trainer van KFC Meulebeke

Door de tegenvallende resultaten en het gebrek aan vertrouwen bij de spelers in hun trainer Christoph Van Elslande heeft het bestuur van de eersteprovincialer beslist de T1 te ontslaan.

Bjorn Cool (47) wordt de nieuwe trainer van de roodbroeken. Cool werd snel bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Hij is een ex-speler van onder meer Eendracht Aalter, SK Maldegem en KM Torhout en was als trainer bij VG Oostende aan de slag. Hij zat ook in het scoutingsapparaat van SK Deinze.

De voorbije seizoenen was hij assistent van Hans Cornelis bij KSKV Zwevezele in tweede amateur. Dinsdagavond zal hij de trainingen leiden, samen met Thorsten Clarysse die blijft als T2. (WD)