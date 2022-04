Besart Selmani (Sassport Boezinge A – 1) is op zijn hoede voor Meulebeke: “We mogen geen tweede keer in dezelfde val lopen”

Na een vrij weekend waarin de batterijen weer volledig zijn opgeladen, trekt Sassport Boezinge zaterdag richting Meulebeke. Op papier een haalbare kaart, maar middenvelder Besart Selmani hoedt zich voor onderschatting.

Er kwam geruststellend nieuws voor Sassport Boezinge. De top drie van het klassement promoveert waardoor er ook nog drie ploegen eindronde spelen. “Onze ambitie om eindronde te spelen zou nu toch zo goed als binnen moeten zijn”, aldus Tieltenaar Besart Selmani. “We hopen dat dit nieuws bevrijdend werkt en we de laatste drie competitiewedstrijden zonder al te veel druk kunnen afwerken. We kijken er alvast naar uit om in de eindronde volle bak te kunnen strijden voor promotie met onze rechtstreekse concurrenten. Zaterdag trekken we naar Meulebeke, een ploeg die pas dertiende staat in het klassement, maar waar we in de heenronde wel 1-3 tegen verloren hebben. Ik herinner me dat Meulebeke toen heel scherp counterde en ons op die manier te grazen kon nemen. We mogen zeker geen tweede keer in die val lopen.”

Weer topfit

De 25-jarige Besart Selmani is na een heenronde vol blessureleed goed op dreef in de terugronde. “Ik ben weer topfit en volledig klaar voor de strijd. Ik krijg ook het volle vertrouwen van coach Angelo Paravizzini en als echte ploegspeler doe ik er alles aan om dat niet te beschamen. Los van het feit of we dit seizoen kunnen promoveren, heb ik al beslist om ook volgend seizoen voor Sassport uit te komen. De hoge ambities van het bestuur stroken volledig met de mijne en ook met de coach en ploegmaats zit ik volledig op dezelfde golflengte. Ideale omstandigheden om er de komende wedstrijden, en dan zeker in de eindronde, nog eens vol tegenaan te gaan.” (TVI)

Zaterdag 16 april om 19 uur: KFC Meulebeke – Sassport Boezinge