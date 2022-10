Benny Jonckheere is de opvolger van Allan Deschodt als hoofdcoach bij KSV Diksmuide A (1)

Nadat hij vorige week al op de bank zat als T1 ad interim blijft Benny Jonckheere ook de komende weken en maanden aan het roer van de eersteprovincialer. Steve Cottry wordt zijn rechterhand. Steve zal dat combineren met zijn taak als hoofdtrainer bij de B-ploeg in derde provinciale.

Benny Jonckheere is een 41-jarige Diksmuideling die het huis heel goed kent. Tot voor kort was hij nog de rechterhand van Allan Deschodt, maar die gooide na drie speeldagen de handdoek in de ring. Vorige week zat Benny als interim-trainer op de bank in de derby tegen de buren uit Boezinge. Diksmuide boekte er de eerste – broodnodige – zege van het seizoen (0-1) en telt na vier speeldagen vijf punten.

Nieuwe T2

“Naast jeugdtrainer was hij Benny al meerdere jaren de heel gewaardeerde T2 van de club in eerste provinciale”, vertelt de club in een eerste reactie. “Benny krijgt voortaan Steve Cottry naast zich als T2. Steve Cottry zal zijn taak als T1 van het talententeam in derde provinciale combineren met zijn nieuwe functie. Hiermee wil de club blijvend inzetten op de doorstroming van jeugd. Steve wordt bij de derdeprovincialer bijgestaan door Sofie Verdonck en Matthias Morent. Het duo Benny Jonckheere en Steve Cottry krijgt alle vertrouwen van het bestuur. Ook keepertrainer Tom Vandenbussche blijft aan boord waardoor de technische staf opnieuw compleet is.”