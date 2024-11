Bart Vergote en Giovanni Six over Club Roeselare – KSV Rumbeke (1): “Achteraf een pilsje drinken”

Zondag staat in het Rodenbachstadion de derby in eerste provinciale gepland tussen Club Roeselare en KSV Rumbeke. Afgaande op het klassement zijn de bezoekers de grote favoriet, maar toch wil Club zijn vel duur verkopen. In aanloop brachten we Club-voorzitter Bart Vergote (53) en Rumbeeks penningmeester Giovanni Six (53) bijeen, al sinds de kindertijd heel goede vrienden.

“In het VMS hebben we elkaar leren kennen in de klas”, opent Giovanni. “Na die periode zijn onze wegen gescheiden maar bij elke ontmoeting volgen er steeds gezellige babbels. Ook zondag zal dat niet anders zijn, maar dan zal het vooral over de derby en de afloop ervan gaan. Bij ons loopt het inderdaad, grotendeels zoals verwacht, lekker. Met 30 op 33 staan we mooi op kop en ziet het ernaar uit dat we straks promoveren naar derde amateur. Zelf heb ik daar een dubbel gevoel bij; enerzijds wil je als club zo hoog mogelijk spelen, anderzijds zal ik wel de vele vrienden missen op het provinciale niveau. En inderdaad ook Clubtje, want hier heb ik ook veel vrienden lopen. Ik hoop oprecht dat ze zich straks kunnen redden want dergelijke traditieclub verdient dit wel, hun zegereeks zal echter pas na zondag starten”, lacht de boekhouder van beroep.

Bij Club Roeselare liggen de kaarten volledig anders. Na elf speeldagen zit de promovendus met de rode lantaarn opgezadeld na een nochtans mooie start met 7 op 12. “In het tussenseizoen hebben we geopteerd om de kern bijna volledig te behouden en te versterken op gerichte plaatsen, met als doel een rustig seizoen te draaien. De voorbije weken zijn echter een vijftal titularissen uitgevallen door blessures en schorsingen en dat merk je toch wel aan de uitslagen. Nergens zijn we weggespeeld maar finaal koop je daar niks mee. Tegen Rumbeke zal iedereen gebrand zijn op een stevige prestatie. Hopelijk levert dat dit keer wel resultaat op en kunnen we verrassen. Maar gelijk wat de uitslag ook is, met Gio en onze Rumbeekse vrienden gaan we achteraf nog een pilsje drinken.” (SBR)

Zondag 17 november om 15 uur: Club Roeselare – KSV Rumbeke.