Alle kansen voor de jeugd

SV Wevelgem City (1ste provinciale) geeft zijn jongeren speelkansen. Om die visie hard te maken, lieten de Vlassers zelfs een promotie naar derde afdeling liggen. Het bestuur is van oordeel dat de eigen talentvolle jeugdspelers in eerste provinciale beter kunnen rijpen. Wie kan hen ongelijk geven?

Met Yari Vercamere heeft Wevelgem opnieuw een speler uit de eigen jeugdopleiding die zich manifesteert. Met zijn 1.90 meter en zijn gave traptechniek leidt hij als spits de aanvalslijn van de paars-witten. “Nadat ik vorig seizoen meestal op de bank moest plaats nemen, kwam ik in deze prille competitie in drie van de vier wedstrijden aan de aftrap”, opent de 18-jarige Wevelgemnaar. “Het gaat dus de goede kant op. Maar ik ben me bewust dat ik nog stappen moet zetten. Vooral in de zestien moet ik nog scherper worden. Dit seizoen slaagde ik er nog niet in om te scoren. Niet dat ik er mijn slaap voor laat, maar ik weet dat een spits op het einde van de rit wordt afgerekend op het aantal doelpunten dat hij scoorde. Maar ook met een assist kan je belangrijk zijn voor de ploeg. Anderzijds, mijn eerste doelpunt bij de grote jongens zou mijn vertrouwen een boost geven.”

Vaste waarde

Yari Vercaemere versleet zijn eerste voetbalschoenen bij Wevelgem, trok daarna voor drie seizoenen naar KV Kortrijk. “Ik heb veel opgestoken van mijn Kortrijkse periode”, beweert de Wevelgemse spits. “Na drie jaar Kortrijk heb ik bij Wevelgem de draad weer opgenomen. Dat ik dit seizoen, na een goede voorbereiding, met de eerste ploeg aan de nieuwe competitie mocht beginnen, was een aangename verrassing. Maar ik ben er nog niet, er wacht me nog een lange weg om vaste waarde te worden bij Wevelgem. Ik ben bereid om daar hard voor te werken. Of ik opkijk naar bepaalde spelers in onze hoogste nationale reeks? Niet op mijn positie. Maar voor iemand als Kevin De Bruyne doe ik mijn hoed af. Zijn vista, werkkracht en vooral zijn winnaarsmentaliteit zijn zaken waar ik van kan leren.”

Diksmuide

Zaterdag maakt Wevelgem de verplaatsing naar medeleider Diksmuide die met 12 op 12 uitstekend uit de startblokken schoot. “Dat wordt een serieuze test. Of ik er bij zal zijn, moet je aan de trainer vragen. Daar beslis ik niet over. Als ik het vertrouwen krijg, zal het mij in ieder geval niet aan inzet ontbreken”, besluit Vercaemere.