Aftellen naar titel voor KSV Rumbeke (1)

Het ziet er steeds meer naar uit dat KSV Rumbeke straks kampioen speelt. De voorsprong op eerste achtervolger Boezinge bedraagt ondertussen al 10 punten. Ook op Racing Waregem zat men opnieuw in het winnende kamp (2-4). “We zijn inderdaad aan een mooie reeks bezig”, opent de 28-jarige Mathias Mouton, die aan zijn tweede seizoen bij Essevee bezig is. “En op Racing Waregem A werd daar een verlengstuk aan gebreid. Eigenlijk vanaf minuut één zijn we erin gevlogen en door de vlotte efficiëntie lag de partij snel in een definitieve plooi. Alleen jammer van de twee tegendoelpunten.”

“Lange tijd zijn we heel voorzichtig geweest in onze uitspraken wat de titel betreft, want Boezinge volgde op enkele punten. De laatste weken hebben ze enkele steken laten vallen waardoor de voorsprong is uitgediept tot 10 punten. Onze aanhang is al aan het aftellen, maar wij als spelersgroep en technische staf beseffen dat de buit nog niet binnen is. Ons programma is niet gemakkelijk, met nu dus Boezinge, maar achteraf bijvoorbeeld ook nog Zwevegem en Ardooie, die ook aan een sterke reeks bezig zijn. Zaterdag winnen tegen mijn ex-ploeg Boezinge zou wel betekenen dat we een stevige optie nemen.”

“Ik denk dat beide ploegen sterk vergelijkbaar zijn met elkaar. Ze slikken ook heel weinig tegendoelpunten en hebben voorin een goudhaantje lopen die ook blindelings het doel vindt. Ik verwacht dus zondag, net als in de heenmatch, een heel gesloten en strategische wedstrijd. Net als Essevee hebben we dit seizoen nog geen punt verloren voor eigen publiek.”

Ondertussen besliste de Gullegemnaar om ook volgend seizoen de blauwwitte kleuren te verdedigen. “Voor Nieuwjaar had ik reeds mijn woord gegeven aan de voorzitter. Het is een club met een mooie omkadering en als speler is de groepssfeer ook niet onbelangrijk. Hier is die echt super en dat merk je ook aan de resultaten. Ik kan me geen betere club voorstellen”, besluit de bediende. (SBR)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: KSV Rumbeke – Sassport Boezinge.