Afgelaste provinciale wedstrijden van afgelopen (sneeuw)weekend worden ingehaald op zaterdag 23 december; Winkel Sport ontvangt Thes op woensdag 17 januari

Vorig weekend werden behoorlijk wat wedstrijden plaatselijk afgelast door de hevige sneeuwval op zondag. Voornamelijk in het zuiden van de provincie bleken heel wat velden onbespeelbaar door het laagje sneeuw dat was neergedwarreld.

Omdat in het weekend van 6 en 7 januari de competitie al hervat in de provinciale reeksen, kiest men ervoor om nog voor de (korte) winterstop de wedstrijden in te plannen. Daarvoor werd zaterdag 23 december geprikt, net voor iedereen een dag later dus aan de kerstfeestids mag gaan.

De inhaalwedstrijd tussen Winkel Sport en Thes Sport (Tessenderlo) werd over de winterstop heen geheven naar woensdag 17 januari om 20 uur. Zo kunnen de spelers van de eerstenationaler wel genieten van hun verdiende winterrust.