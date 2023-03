Aaron Vandendriessche met KSV Diksmuide A (1) naar leider Wevelgem: “Tegen beste ploeg van de reeks”

Aaron Vandendriessche (31) en KSV Diksmuide A haalden in Oostnieuwkerke een 1-2-overwinning. “Maar daarmee is alles gezegd”, zegt Aaron. “Tegen Wevelgem zal het zondag stukken beter moeten.”

KSV Diksmuide A won tegen de nummer 14 uit het klassement met 1-2. De beslissende treffer viel pas in het slot. “Het was een heel moeilijke wedstrijd in dito omstandigheden. Een slecht veld en veel wind, goed voetbal was quasi onmogelijk. Het belangrijkste is dat we de drie punten meenamen richting Diksmuide”, zegt Aaron Vandendriessche. Zondag wordt het andere koek, want dan trekt Diksmuide naar leider Wevelgem A. “In mijn ogen is dat de beste ploeg van de reeks. Thuis waren we niet top en verloren we met 0-3. Op die score was toen weinig aan te merken. Wevelgem is een ploeg met veel maturiteit die alle nodige wapens in huis heeft. Het is een voetballende ploeg en zulke tegenstanders liggen ons beter. Iedereen is alvast gemotiveerd om een goed resultaat te halen, maar we zullen top moeten zijn van de eerste tot de laatste minuut.”

Eindronde

Diksmuide won vier van de laatste vijf uitmatchen en staat nu vijfde op tien punten van Wevelgem. “De ambitie is om in die top vijf te blijven. Er hijgen met Deerlijk en Varsenare nog twee ploegen in onze nek. Een deelname aan de eindronde zou een mooie bekroning zijn. Werkpunt blijft de gemaakte doelpunten: slechts 31 stuks. Anderzijds slikken we weinig goals, dus er staat wel een goeie organisatie”, aldus de middenvelder die in het tussenseizoen overkwam van Zwevezele. “Vorig jaar speelde ik nog in tweede amateur en er is uiteraard een niveauverschil. Maar ik amuseer me en ook in deze reeks kom je spelers tegen met een groot potentieel. Ik ben een echte Diksmuideling en speelde hier in het verleden al. Volgend seizoen werk ik weer samen met mijn broer Dieter. Hij wordt de nieuwe T1. Ik kijk ernaar uit, want we hebben een sterke band”, besluit de leerkracht in het buitengewoon onderwijs. (API)

Zondag 5 maart om 15 uur: Wevelgem KSV Diksmuide A.