Aaron Couckuyt (WS Lauwe – 1e prov.) kijkt uit naar komst van Wevelgem: “Duel op het scherp van de snede”

Zondag is er de Leiederby tussen WS Lauwe en SV Wevelgem City. Het burenduel komt net op tijd. WS Lauwe haalde in zijn laatste twee wedstrijden zes op zes. Het wil zondag doorgaan op zijn elan en als eerste de scalp van de ongeslagen leider Wevelgem nemen. “We zijn er klaar voor”, maakt Aaron Couckuyt een vuist.

WS Lauwe was dit seizoen eerder aarzelend uit de startblokken geschoten. De jongens van T1 Maxim Vandamme dachten zich na de 0-3 zege op buur RC Lauwe gelanceerd, maar boekten in de volgende wedstrijden een magere één op zes. De jongste twee wedstrijden, met overwinningen op Deerlijk en aan huis Veurne, lijkt het alsof de kentering is ingezet. Zondag voor eigen volk wil White Star bevestigen door leider Wevelgem als eerste een voetje te lichten. “Dat is inderdaad de bedoeling”, maakt de net 30 jaar geworden Aaron Couckuyt een vuist.

“Wevelgem staat aan de leiding, hen verslaan wordt een moeilijk karwei”

“Na de zes op zes tegen Deerlijk en Veurne hebben we aan vertrouwen gewonnen, willen we doorgaan op ons elan. Uiteraard wordt Wevelgem een moeilijk karwei. Niet voor niets staan de Vlassers ongeslagen aan de leiding. Enkele jaren geleden, toen nog in tweede provinciale, moesten we al eens met elkaar de degens kruisen. Voor zover ik me kan herinneren, gingen we op Wevelgem winnen, trokken we voor eigen volk aan het kortste eind. Zondag wordt het sowieso een wedstrijd op het scherp van de snee. Wevelgem heeft met Charly Allard, Jonas Roose en Frederik Declercq heel wat ex-Lauwenaars lopen. En dan is er nog Jules Tanghe, de zoon van onze sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe, die bij White Star zijn eerste voetbalschoenen versleet.”

Juiste mentaliteit

Aaron Couckuyt was vorige week tegen Veurne met drie goals dé man van de match. “Met de twee van op RC Lauwe, zit ik momenteel aan vijf”, zegt de Lauwse spits. “Er hadden er al wat meer mogen zijn, maar soms tref je raak met de ogen toe, soms krijg je de gemakkelijkste kansen niet verzilverd. Voetbal is een raar spelletje. Afwerken heeft ook met vertrouwen te maken. Aan volk en sfeer zal het zondag alleszins niet ontbreken. Dat zijn ook wedstrijden waarvoor je het doet. Vanaf de eerste minuut moeten we de beuk erin gooien. Als we met de juiste mentaliteit aan de aftrap komen, zijn we in geen geval kansloos. Uiteraard heeft Wevelgem heel wat talent lopen. Maar ook wij kunnen een aardig stukje voetballen. Als we top zijn, mogen we onze voet naast de beste zetten. En we spelen op ons eigen veld, kunnen dan altijd iets meer”, besluit Aaron Couckuyt. (Alfons Vandewynckele)

Zondag 23 oktober 15 uur: WS Lauwe-SV Wevelgem City