Aaron Belpaire is zes weken out bij KSC Blankenberge (1): “We mikken nog steeds op de titel”

De kustformatie startte het nieuwe kalenderjaar met een bekerwedstrijd tegen Dottignies. De overwinning kreeg een fikse schaduwzijde want kort voor het einde kwam sterkhouder Aaron Belpaire niet ongeschonden uit een duel. Diagnose: letsel aan de mediale band en zes weken out.

Als toeschouwer volgde Aaron het daaropvolgende competitieduel op bezoek bij Deerlijk Sport. “We speelden gelijk en prijken nu op positie vijf. De achterstand op leider Wevelgem City bedraagt zeven punten. We zijn nog aan het zoeken naar de ideale opstelling, en mikken nog altijd op de titel. We startten de competitie aarzelend. Hoe dat komt, weet ik niet. Allicht zullen blessures en schorsingen daar veel mee te maken hebben. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we een denderende terugronde zullen afhaspelen. Dat ik zo lang buiten strijd ben is natuurlijk een enorme uppercut. Ik hoop dat mijn vervanger zich stevig manifesteert.”

Geen hapklare brok

“Onze eerstvolgende opdracht is een thuismatch tegen rode lantaarn KSV Jabbeke. Die rivalen troefden zopas Varsenare af en zijn dus geen hapklare brok. De week nadien trekken we naar leider Wevelgem City. Met zes op zes doen we weer mee, maar om dat te realiseren moeten we op ons best zijn. Kwalitatief twijfel ik niet, met ons potentieel komen we ook in nationale aan onze trekken. Het blijft voor ons allemaal een gekoesterde droom om de provinciale reeksen te verlaten. Ons bestuur doet er alles voor en onze trainers T1 Steve Swaenepoel, T2 Gregory Joris, T3 Koen Thiebaut en keeperstrainer Guy Neirynck leveren voorbeeldig werk. Week na week zitten ze in de dug-out en vormen een team op zich. Zelf moet ik afwachten tot mijn lichaam groen licht geeft.” (JPV)

Zaterdag 21 januari om 19.30 uur: KSC Blankenberge A – KSV Jabbeke.