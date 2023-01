Aaron Belpaire 6 weken out bij KSC Blankenberge: “Toch mikken we nog op de titel”

KSC Blankenberge startte het nieuwe kalenderjaar met een bekerwedstrijd tegen Dottignies. De zege kreeg een schaduwzijde, want kort voor het einde kwam sterkhouder Aaron Belpaire niet ongedeerd uit een duel: letsel aan de mediale band en zes weken out! “Toch mikken we nog op de titel”, zegt hij.

In de thuismatch tegen Jabbeke speelde Renato Neto de hele match op de positie van Aaron. Renato voetbalde in 2010 bij Cercle Brugge en verhuisde drie jaar later naar AA Gent, waarmee hij zich in 2015 tot kampioen kroonde. Zijn vriend Brian Vandenbussche (ex-doelman van de nationale ploeg) is sportief verantwoordelijke van KSC Blankenberge en slaagde erin de Braziliaan binnen te halen. Aaron Belpaire kan die transfer alleen maar toejuichen. “Zelf zal ik de komende weken fungeren als supporter nummer één. De concurrentie blijft loodzwaar in ons midden, maar dat zijn pas mijn zorgen wanneer ik volledig hersteld ben.”

Gekoesterde droom

“Onze eerstvolgende opdracht is een trip naar leider Wevelgem City. Dit is zowaar een topduel, want wij prijken op vier. Zeven punten bedraagt de achterstand op de lijstaanvoerder. Toch mikken we nog op de titel. Kwalitatief twijfel ik niet, met ons potentieel komen we ook in nationale aan onze trekken. Het blijft een gekoesterde droom om de provinciale reeksen te verlaten. Ons bestuur doet er alles voor en onze trainers, T1 Steve Swaenepoel, T2 Gregory Joris, T3 Koen Thiebaut en keeperstrainer Guy Neirynck, leveren voorbeeldig werk. Week na week zitten ze in de dug-out en vormen een team op zich. Zelf moet ik afwachten tot mijn lichaam groen licht geeft. De revalidatie is pas gestart en ik volg de raad van mijn medische begeleiders. Toch hoop ik de apotheose van de huidige competitie tussen de krijtlijnen mee te maken.” (JPV)

Zaterdag 28 januari om 19 uur: SV Wevelgem City A – KSC Blankenberge A.