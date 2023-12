“Zo snel dat hij zelfs bij zijn geboorte te vroeg kwam”: ook Timon Vandendriessche (WSP) speelt na de winterstop voor SK Roeselare

Eerstenationaler Winkel Sport heeft nog een speler uitgeleend. Na dit seizoen houdt het A-elftal op te bestaan, trekt sponsor Geert Cool naar SK Roeselare, maar enkele spelers gaan hem al voor. Eerder raakte bekend dat middenvelder Fries Deschilder voor anderhalf seizoen tekende, dat is nu ook het geval voor spits Timon Vandendriessche (21).

Timon Vandendriessche was voor het Winkelse publiek een jonge versie van een cultspits. De jongeman had in zijn jeugdopleiding wel wat omzwervingen (onder meer via SV Roeselare en KV Kortrijk gemaakt), maar de Ledegemnaar kwam uiteindelijk bewust bij zijn vrienden in Sint-Eloois-Winkel voetballen. Hij forceerde mee de promotie van vierde naar tweede provinciale met de B-ploeg en maakte dan vrij probleemloos de overstap (van vijf reeksen!) naar eerste nationale. Vorig seizoen maakte hij indruk in enkele wedstrijden en pikte hij ook enkele goals mee, tot jolijt van de Winkelse fans. Dit jaar was er natuurlijk ene Jérémy Perbet in de spits en moest hij het vooral stellen met invalbeurten. Maar bij Winkel Sport twijfelt er niemand aan dat hij twee reeksen lager bij SK Roeselare wel zijn stempel zal drukken. Zijn spel is altijd vinnig en hij is zo snel dat hij zelfs te vroeg geboren werden. “In de ambulance, we zijn niet op tijd in het ziekenhuis geraakt”, zegde zijn mama daarover in een interview met onze krant (zie hieronder).

Net als Fries Deschilder wordt hij eerst voor een jaar uitgeleend. Ook Steph Buyl (FC Lebbeke), Felix Reuse (KM Torhout) en Jef Vandemaele (KVV Zelzate) verlaten met Nieuwjaar Winkel Sport voor andere oorden.

