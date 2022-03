Zaterdag wordt het een emotionele dag voor Aaron Dhondt (Mandel United): “Die morgen begrafenis van Miguel, ‘s avonds de derby tegen Knokke”

Maandag verloor Aaron Dhondt zijn vriend Miguel Van Damme en zo werd voetbal even bijzaak. “Zaterdag is de begrafenis. Dat zal zeker emotioneel worden. Maar ik hoop me voor ’s avonds te kunnen opladen voor de derby tegen Knokke. Ook daar spelen heel wat jongens die Miguel heel goed gekend hebben.”

Op sociale media deelde Aaron Dhondt (26) een foto waar hij samen met Aaron Vanfleteren (Athos) nog op bezoek was bij Miguel Van Damme. “We hebben samen bij Cercle gespeeld, hij zat al bij de eerste ploeg toen ik bij de beloften uitkwam. Maar ik ken hem vooral omdat we ook samen op het KTA in Brugge de sportschool hebben gevolgd. Miguel had heel wat vrienden uit die periode. En natuurlijk zijn we er allemaal het hart van in. Maar we hebben wel nog afscheid kunnen gaan nemen voor hij maandag is ingeslapen.”

Kampioen met Knokke

De begrafenis zaterdagmorgen zal zeker ook in de kleren kruipen. “Het wordt super emotioneel. Maar we moeten erdoor. En ’s avonds is er dan de derby tegen Knokke. Niet enkel mijn ex-team, maar ook bij hen zijn heel wat jongens actief die tot de vriendenkring van Miguel behoorden. Zelf ken ik er uiteraard nog heel wat spelers en ook met trainer Yves Van Borm heb ik nu en dan nog contact. Ik draag de club een warm hart toe, ik speelde er ook nog kampioen. Zo’n momenten vergeet je niet. Knokke is na Nieuwjaar ook goed op dreef, maar dat verbaast me eigenlijk niet.”

Fitte spelerskern

Bij Mandel blijft het een stuk stroever lopen. “Op Charleroi moest het aan de rust 0-2 gestaan hebben. Zelf liet ik ook een kans liggen toen ik één op één met de keeper kwam. Maar we scoren niet en bij hen lukt het wel tweemaal in enkele minuten tijd. En dan weet je het wel, het is het verhaal van het hele seizoen.”

FC Gullegem? Ik lig nog jaar onder contract bij Mandel. We zien straks wel

Voor de wedstrijd tegen Knokke kan trainer Vignes putten uit een vrij complete spelerskern. Tom Raes is wel nog out. Aaron Dhondt werd ondertussen al gelinkt aan FC Gullegem. “Er is daar inderdaad al toenadering geweest, maar ik lig ook volgend seizoen nog onder contract bij Mandel United. We blijven rustig en wachten af wat de toekomst brengt. Zakken we met Mandel naar tweede amateur of blijven we toch in eerste nationale? Dat zal allemaal nog moeten blijken. Er zijn nog zes wedstrijden te gaan. Sportief wordt het niet makkelijk, maar ik kan dus nog niet met zekerheid zeggen waar ik volgend seizoen ga spelen.”