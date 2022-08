Yves Van Borm (R. Knokke FC): “We zijn niet bang van die profclubs”

Coach Yves Van Borm had rekening gehouden met nul op twaalf, maar denkt nu dat acht op vijftien mogelijk is – dan is de competitiestart natuurlijk geslaagd. En over enkele weken speelt zijn club voor de beker van België tegen Beerschot. “We hebben, ondanks onze beperkte middelen, geen schrik van die profclubs.”

De coach is zeer tevreden over zijn spelers: “Dit is de meest gretige bende die ik al heb getraind. De dertien nieuwkomers hebben zich binnen de kortste tijd aangepast. We hebben geen schrik om met onze beperkte middelen die profclubs te bekampen. Wat de loodzware competitiestart betreft, had ik nul op twaalf ingecalculeerd. We openden zowaar met 0-4 winst bij Dessel Sport. Maar op 24 augustus kregen we op eigen veld een les in efficiëntie van La Louvière: 0-3. Nu maken we ons op voor de komst van RFC de Liège. Ondanks het feit dat al mijn spitsen in de lappenmand liggen, heb ik nu acht op vijftien gebudgetteerd. Na Luik volgen Patro Eisden Maasmechelen en Antwerp B. Behalen we dat streefdoel, dan is dat een geslaagde competitiestart.”

“Aangezien de competitie zo lang en slopend zal worden, hadden we voor de Croky Cup geen ambities geformuleerd. Tot we zagen dat een thuismatch tegen Beerschot erin zat. Wij zetten dus ons beste beentje voor en schakelden Verbroedering Geel en KVC Houtvenne uit. We ontvangen Beerschot op zondag 25 september.”

Beste collectief

“Qua individueel talent beschikken we niet over de beste ploeg in de reeks. Hebben we het over het beste collectief, dan durf ik mijn jongens wel tot primus uitroepen. Ze gaan overdag werken en komen daarna ’s avonds gretig trainen. De profs bij de rivalen slapen uit en trainen om 10 uur en om 14 uur.” (JPV)

Zondag 4 september om 15 uur: Royal Knokke FC – RFC de Liège