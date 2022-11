Yves Van Borm (R. Knokke FC) pakt uit met meesterzet: “Ze hebben gevochten als leeuwen”

Voorzitter Vincent Vanhonsebrouck vierde zijn 52 lentes. Verliezen tegen Charleroi was dus geen optie. De kustboys wonnen nipt. Het kostte bloed, zweet en tranen. Een grandioze zet van de coach bleek matchbepalend.

We contacteerden de T1 kort na de wedstrijd. Meerdere keren hoorden we felicitaties aan de andere kan van de lijn, gevolgd door een bedankje. Wij openden het gesprek met de opmerking dat Yves Van Borm in de Jupiler Pro League moet coachen. Zijn reactie mocht er zijn. “Ba neen, ik moest in Qatar zitten. Mijn organisator centraal in de defensie, Ruben Vanraefelghem, kreeg rood nog voor het halfuur. Ik diende het systeem aan te passen en opteerde voor twee spitsen in plaats van één. Dus wisselde ik prompt, ja in de eerste helft, twee pionnen. Het ploegbelang primeert! Onze bezoekers wisten niet waar ze het hadden.”

Keuze zat

“Door deze winst staan we op schema, na een helse start. Ga maar je interviews na, ik had het allemaal voorspeld. In een reeks met 20 ploegen prijken we op negen, met één zege te weinig voor een stek in de top vijf. Nu richten we ons op de trip naar Francs Borains, de enige rivaal die ons afgelopen competitie kon kloppen in de terugronde. Daar hebben we dus nog iets recht te zetten. Op mijn ruime kern vertrouw ik blind. Ze hebben, tien man sterk, gevochten als leeuwen. Daar zijn ze altijd toe in staat.”

“Tegen Charlerloi werd ik geconfronteerd met twee geschorsten: Jamal Aabbou en Jarno Vervaque. Al vertoeven nog een drietal kernspelers in de ziekenboeg. Toch heb ik nog keuze zat. Voor Nieuwjaar wil ik onze stek in de linkerkolom vasthouden. Daarna komt het moment van de evaluatie. Naar welk niveau wil mijn Knokke evolueren?” (JPV)

Zaterdag 26 november om 19.30 uur: Francs Borains – R. Knokke FC.