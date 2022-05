Yves Van Borm evalueert het superseizoen van zijn Royal Knokke FC: “Eindigden zelfs hoger dan profteams”

In de reguliere competitie eindigde de kustformatie op de tweede plaats, alweer een prestatie om u tegen te zetten. In de eindronde bleven de spelers zich tomeloos inzetten, maar ze streden met ongelijke wapens.

T1 Yves Van Borm evalueert glashelder, zoals we van hem gewoon zijn. “Net voor Nieuwjaar prijkten we op de voorlaatste stek. Zonder drastische ommekeer waren we gegarandeerd gedegradeerd. Voor het eerst in mijn carrière belde ik al mijn spelers op en wees hen op hun plichten en verantwoordelijkheden. Ik had twee figuren rondlopen die dachten het kot op stelten te kunnen zetten. Ze keerden van een kale reis terug. De mentaliteit evolueerde spectaculair in ons voordeel. We trokken vier nieuwkomers aan die een onvoorstelbare meerwaarde betekenden. In andere ploegen wordt een trainer die onderaan bengelt vaak ontslagen, mijn contract werd verlengd. Ik ben niet de figuur die bij de pakken blijft zitten, integendeel. We klommen in de tweede ronde op naar de top van het klassement. Slechts op de allerlaatste speeldag stak het topteam uit Luik ons voorbij.”

Op Yves Van Borm rekent niemand in de hogere reeksen

Zeer trots

“Wij eindigden dus hoger dan alle andere profploegen uit onze reeks. Ook al hadden we niets meer te winnen of te verliezen in die epiloog, onze supporters bleven ons aanmoedigen. Zij verdienden het dat we onze kop voor de bal legden.”

“In de nacompetitie speelden we om de drie dagen. Wij moesten ons ook met betrekking tot dat aspect meten met rivalen die overdag oefenen en de drive hadden om te promoveren. Wij kunnen slechts drie keer trainen, ’s avonds of op zaterdagochtend, want we moeten overdag werken. Toch ben ik ontzettend trots op wat wij gerealiseerd hebben in 2022. We schreven opnieuw geschiedenis.”

“Club Brugge zoekt een trainer! Jij haalt dat aan, dus zal ik antwoorden. De heerschappen uit 1A en 1B kijken neer op het lagere niveau. Bij Knokke alleen oogstte ik vijf kampioenstitels, vroeger pakte ik ook de titel in Willebroek en Zele. Op het allerhoogste niveau kan je dagelijks je ideeën overzetten op de groep. Ik doe het in drie sessies per week.”

Goed gevoel in Knokke

“Vergeet niet dat onze Belgische succescoaches, absolute toppers, uit lagere reeksen komen. Voorbeelden kan ik voor de vuist opnoemen: Felice Mazzu, Marc Brys, Wouter Vrancken en Francky Dury. Voor mijn diploma liep ik stage bij Europese toppers. In Knokke voel ik me goed. Op Yves Van Borm rekent niemand in de hogere reeksen. Nu trek ik op vakantie naar Mallorca en op 4 juli hervat de voorbereiding. Midden augustus start een nieuw kampioenschap en opnieuw zal mijn Knokke van zich laten horen.” (JPV)