Winkel Sport zet met 16 op 24 een prachtige reeks (richting behoud) neer: ‘Samen met Knokke de ploeg van het moment’

Een zege op KVK Tienen betekent zo goed als zeker dat Winkel Sport ook volgend seizoen in eerste nationale uitkomt. Meer zelfs. Met 16 op 24 zit WSP zelf qua punten op kampioenenschema. Zondag speelt Winkel de voorlaatste thuismatch van het seizoen tegen Olympic Charleroi.

Winkel Sport boekte midweeks een mooie 2-3-zege bij KVK Tienen. Felix Reuse zette de bezoekers snel op voorsprong, de 1-1 viel ook al snel, maar Boris Kudimbana zette met de 1-2 weer orde op zaken. Na de pauze liep Winkel uit tot 1-3 met een goal van Tibo Van de Velde. “We verzuimden de 1-4 te maken en kregen het uiteindelijk nog warm omdat KVK Tienen de aansluitingstreffer kon scoren. Maar we hielden verdiend stand en pakten opnieuw een driepunter”, oordeelt sportief manager Patrick Rotsaert.

De reeks die Winkel neerzet is er nu ook eentje om u tegen te zeggen. Samen met Knokke is het de ploeg van het moment, beide teams pakten de jongste matchen 10 op 12. Winkel Sport is nu al acht matchen ongeslagen en haalde 16 op 24. Dus twee punten op drie en dat is in deze reeks op kampioenenniveau als je ziet dat leider Dessel met 45 punten uit 24 matchen dat gemiddelde niet eens haalt. Maar in Winkel liggen ze uiteraard daar niet wakker van, het behoud was en blijft de doelstelling. “We zijn mathematisch nog niet helemaal zeker, maar nu zou het toch niet meer mogen mislopen. Bovendien krijgen we straks en eindelijk wellicht toch die drie punten van La Louvière toegewezen, dan is het gat met Rupel Boom, dat op een barrageplaats staat, negen punten en zijn er nog slechts 12 te verdienen.”

Vervangers zijn klaar

Op de terugreis van Tienen werd op de bus alvast weer een feestje gebouwd. Bij Winkel kijken ze dan ook uit naar een rustig seizoenseinde. “Komende zondag komt Ol. Charleroi op bezoek, daarna zijn nog uitwedstrijden bij La Louvière (dat zopas met 10-0 verloor) en de derby op Knokke en wordt het seizoen afgesloten met een thuismatch tegen Thes.”

Voor de wedstrijd tegen Charleroi kampen wel wat spelers met kwaaltjes. “De matchen volgen elkaar snel op, maar de vervangers hebben telkens bewezen dat ze klaar staan. Dat zal nu ook zo zijn”, besluit Rotsaert. (WVS)