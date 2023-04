Winkel Sport moet top twee bekampen en bracht zichzelf opnieuw in moeilijk parket

Winkel Sport speelt dit weekend tegen RFC Luik, de week nadien komt Stijn Stijnen met zijn Patro Eisden Maasmechelen. De twee ploegen die onder elkaar zullen uitmaken wie de titel pakt. Maar Winkel heeft zich door de recente nederlaag tegen Hoogstraten niet meteen in de meest gunstige situatie gevoetbald.

Winkel Sport heeft een dure nederlaag geleden tegen VV Hoogstraten. In plaats van een gat te slaan van negen punten, komen de Antwerpenaars nu terug tot op drie punten. Daan Debouver, die na enkele weken afwezigheid zijn rentree maakte, ziet het met lede ogen aan. “We behouden nog wel vijf punten voorsprong op de barrageplaats. We moeten dus niet gaan panikeren. Maar tegen Hoogstraten was het niet goed. Zeker in de eerste helft haalden we ons niveau niet, in de tweede periode was het iets beter maar konden we niet scoren. Via Jordan Dauchy kregen we in het slot nog een mooie kans, maar we slaagden er niet in toch nog een gelijkspel te forceren.”

Geteisterde verdediging

Winkel Sport speelt de komende twee weken tegen RFC Luik (uit) en Patro Eisden Maasmechelen (thuis), de twee teams die nog volop in de titelstrijd zijn verwikkeld. “Niet dat we tegen hen kansloos zijn, maar het zal alleszins beter moeten zijn. Het is jammer dat we nu nog in die situatie beland zijn. Mochten we tegen Hoogstraten gewonnen hebben, konden we met een geruster gemoed naar Luik afreizen.”

Daan Debouver maakte aan de rust zijn wederoptreden nadat hij weken aan de kant stond met een scheurtje in de lies. “Eerder had ik ook al problemen met de mediale band van de knie. Ik was het seizoen nochtans goed begonnen en vond vlot de weg naar de netten.”

Debouver hoopt nu klaar te zijn voor de vijf resterende competitiematchen. Daarin zal Winkel Sport het moeten stellen zonder Felix Reuse en Gauthier Libbrecht, die voor de rest van het seizoen out zijn. Rens Verhooghe traint opnieuw, maar is nog niet meteen inzetbaar. Joey Dujardin en Tsotne Bendianishvili keren terug uit schorsing. (WVS)

Zaterdag 22 april om 19.30 uur: RFC Luik Winkel Sport.