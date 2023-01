Winkel Sport laat Thomas Doore naar Eendracht Aalst vertrekken; ondertussen hebben al 14 spelers bijgetekend

Eerstenationaler Winkel Sport legde ondertussen al 14 spelers voor volgend seizoen vast, maar het laat nu ook Thomas Doore gaan. De linksbuiten kwam niet veel aan spelen toe en zoekt nu speelminuten bij Eendracht Aalst dat een reeks lager in een spannende titelstrijd is verwikkeld.

Thomas Doore kwam een jaar geleden over van KV Oostende, daarvoor had hij ook in de jeugd van Club, Anderlecht en STVV gespeeld. In de tweede seizoenshelft kwam hij nog regelmatig aan de bak, maar dit jaar lukt het alsmaar moeilijker. Winkel Sport werkte mee aan een transfer en zo gaat de Brusselaar nu bij E. Aalst spelen.

Aalst is in tweede amateurklasse verwikkeld in de titelstrijd met onder meer SC Lokeren en KSV Oostkamp (van coach Kurt Delaere, ex-Winkel Sport).

Deschilder en Tall weer selecteerbaar

Bij Winkel verlengden ondertussen ook al Jordan Dauchy en Marvin Dewaele, wat het totaal op 14 brengt. Nieuwkomers naar volgend seizoen toe zijn nog niet bekend. Drin Sula en Alessio Caufriez , die aan de winterstop de selectie kwamen versterken, tekenden voor zes maanden.

Winkel Sport moet het zaterdag op KSK Heist doen zonder de geblesseerden Jasper Beyens, Gauthier Libbrecht en Daan Debouver. Fries Deschilder en Maki Tall waren langere tijd oud en zijn weer selecteerbaar, ook Masis Voskanian kan spelen.