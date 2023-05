Winkel Sport laat spits Jérémy Perbet (38) voor drie seizoenen tekenen en heeft zo garantie op doelpunten in eerste nationale beet

Het hing al een tijdje in de lucht, maar maandagmorgen zette Jérémy Perbet zijn handtekening onder een contract bij Winkel Sport. De spits was dit seizoen nog topschutter (31 goals) bij promovendus RFC Luik in eerste nationale, maar hij maakt de stap naar eerste klasse B niet mee en kiest voor Winkel Sport. Opvallend is ook dat hij voor drie seizoenen tekende.

Jérémy Perbet is een naam als een klok in het Belgische voetbal. De Fransman startte zijn carrière uiteraard in eigen land, maar speelde later ook nog bij het Spaanse Villareal en het Turkse Basaksehir. Bij een uitleenbeurt door zijn Franse club aan Charleroi kwam hij voor het eerst in ons land terecht, maar het eerste volle seizoen in onze nationale competitie maakte hij vol bij de toenmalige promovendus AFC Tubeke. Hij scoorde er vlot, maar niettemin zakte de ploeg toch. Daarna begon hij aan zijn rondreis door het Belgische voetbal. Via Lokeren en Bergen en zijn buitenlands avontuur in Spanje en Turkije komt hij opnieuw bij RSC Charleroi voetballen.

Jérémy Perbet stond ook een korte periode onder contract bij Club Brugge. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

Op 32ste naar Club Brugge

Na een succesvolle periode bij AA Gent tekende hij op zijn 32ste voor twee seizoenen bij Club Brugge, maar hij wordt uitgeleend aan KV Kortrijk en via opnieuw Charleroi en OH Leuven trok hij in 2021 naar RFC Luik waar hij twee jaar topschutter was. RFC Luik is een van de drie teams die mag promoveren naar 1B, maar de stap naar het profvoetbal ziet hij niet meer zitten.

Jérémy Perbet (uiterst links) bij een stilstaande fase op het Winkelse Terschuerenpark toen hij er in oktober 2021 op bezoek was met RFC Luik. © VDB

De aanvaller, die in december 39 jaar wordt, kiest voor Winkel Sport en drie avondtrainingen per week. Hij woont in Tubeke en kan met onder meer doelman Nicaise Kudimbana carpoolen naar het Terschuerenpark. Perbet moet bij Winkel het scoringsprobleem oplossen, rood-zwart scoorde dit seizoen 44 keer in 38 wedstrijden. Ter vergelijking: RFC Luik lukte 99 doelpunten in datzelfde aantal matchen.

Jérémy Perbet moet het hier afleggen tegen Gauthier Libbrecht, toen nog bij Mandel. Volgend seizoen zijn ze dus ploegmaats bij Winkel Sport. © VDB / Bart Vandenbroucke VDB