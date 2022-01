Winkel Sport laat Nagim Amini naar SCT Menen vertrekken en test deze week een nieuwe spits

Toch nog wat transferbedrijvigheid bij Winkel Sport. Nagim Amini verlaat de eerstenationaler om SCT Menen in tweede amateurafdeling aan het behoud te helpen. Deze week test nog nog een diepe spits. “Als die test meevalt, trekken we die nummer 9 aan”, zegt sportief manager

Winkel Sport speelde zondagvoormiddag een goede oefenpot tegen KSKV Zwevezele die op 3-3 eindigde. De Winkelse goals waren van Boris Kudimbana, nieuwkomer Thomas Doore en Tibo Van de Velde. Nagim Amini zoekt dus andere oorden op en gaat bij SCT Menen voetballen. Ook zijn maatje Lilian Bochet (KSKV Zwevezele) gaat bij de grensploeg aan de slag.

Jorgo Waeghe naar ambitieuze Blankenberge

Winkel Sport heeft ondertussen het huiswerk voor volgend seizoen zo goed als af. Als Boris Kudimbana morgen zijn krabbel zet onder het contract dat hem werd voorgelegd, zullen er al 14 spelers die dit seizoen de kern vormden blijven. Het is enkel nog wachten op een akkoord met tweede doelman Arne Galens; Amini is dus vertrokken en Jorgo Waeghe gaat volgend seizoen bij de ambitieuze eersteprovincialer SC Blankenberge voetballen. Thomas Doore maakt ondertussen een goede (eerste) indruk. “En deze week komt er ook een diepe spits testen. We zien wel wat dat brengt.”