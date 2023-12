Winkel Sport laat in winterstop spelers vertrekken: Fries Deschilder naar SK Roeselare, Steph Buyl naar FC Lebbeke

Sportief manager Patrick Rotsaert, die zelf ondertussen al zijn functie bij Winkel combineert met die in SK Roeselare, had eerder al aangeven dat spelers die geen vaste titularis (meer) zijn eventueel in de winterstop een transfer konden maken. Met Fries Deschilder (SK Roeselare) en Steph Buyl (FC Lebbeke) krijgen die plannen nu al concreet vorm.

Fries Deschilder (31) was na zijn jeugdopleiding bij Club Brugge zes seizoenen actief bij FC Eindhoven. In het seizoen (2018-2019) dat Winkel Sport onder meer onder zijn impuls de titel pakte in tweede amateurklasse, streek hij neer in het Terschuerenpark. Hij was er ook jarenlang onbetwist titularis, maar zat in zijn vijfde seizoen meer op de bank dan hem lief was. De technisch vaardige middenvelder speelde afgelopen zaterdag wel de volledige wedstrijd op Charleroi B en zorgde overigens in het absolute slot voor de winninggoal. Maar de beslissing stond al vast, Fries Deschilder – die ook nog in de jeugd van SV Roeselare speelde – gaat bij SK Roeselare aan de slag. Eerst een half seizoen op huurbasis, maar in principe blijft hij ook het seizoen erop in Schiervelde voetballen.

Mogelijk nog vertrekkers

Steph Buyl (31) zal maar een half seizoen op de spelerslijst van Winkel Sport gestaan hebben en zal daarbij geen onuitwisbare indruk nagelaten hebben. De oud-prof (onder meer Cercle Brugge en Zulte Waregem) was niet topfit aan het seizoen begonnen en eens dat probleem was weggewerkt moest hij het meestal stellen met een zitje op de bank en korte invalbeurten. De flankaanvaller gaat nu bij FC Lebbeke spelen, een middenmoter in tweede afdeling VV B.

Ook Jef Vandemaele (22), die in het tussenseizoen over kwam van (Jong) Cercle Brugge, zou mogelijk nog vertrekken.