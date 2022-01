Winkel Sport hoopt nog op drie extra punten na klacht tegen La Louvière

Winkel Sp. kijkt uit naar de terugronde, al blijft het koffiedik kijken wanneer die hervat zal worden. In principe wordt dat op zaterdag 22 januari de match tegen La Louvière. Een match met een pikant randje.

Winkel Sport verloor thuis met 0-1 tegen de staartploeg en wil uiteraard revanche. Maar het aast ook nog op de drie verloren punten uit de thuiswedstrijd. “Wij hebben inderdaad een klacht ingediend, uitspraak moet nog volgen. Het gaat om een speler die vorig jaar bij RAAL La Louvière speelde en die de overstap maakte naar de andere club. Er werden bij de aansluiting volgens onze info fouten gemaakt; ook Knokke heeft een klacht lopen omtrent diezelfde speler. Tegen hen zou hij aangetreden hebben met het paspoort van zijn broer die er wel rechtmatig is aangesloten. Het is dus wachten op de uitspraak, maar het ziet er naar uit dat – als we gelijk krijgen – zowel Knokke als wij er drie punten zullen bij krijgen.” Dat zou goed nieuws zijn voor onder meer Knokke, Winkel en Tienen. Slecht nieuws voor La Louvière zelf uiteraard, maar ook voor… Mandel United. Want daar ziet men de ploegen voor hen dan nog verder uitlopen.

Vriendenmatch

Winkel Sport oefende vorige week vrijdag tegen KV Oostende. Thomas Doore, oud-speler van KVO, maakte zijn debuut. Winkel moest wel wat sterkhouders missen. Met Daan Debouver, Michiel Clyncke en Boris Kudimbana wordt geen risico genomen. De wedstrijd werd heel laat ingepland, omdat KVO zijn buitenlandse stage geannuleerd zag. De spelers hadden in principe dus vrij en Fries Deschilder, Felix Reuse en Masis Voskanian vertoefden op dat moment op andere oorden. Er werd met 4-0 verloren. “Deze week trainen we weer normaal in aanloop naar onze eerste competitiematch. Zondag om 10.30 uur spelen we thuis vriendschappelijk tegen KSKV Zwevezele. Inkomende transfers moeten er niet meer verwacht worden als er geen spelers vertrekken. Gebeurt dat wel, dan zijn er wellicht opportuniteiten”, verklapt sportief manager Patrick Rotsaert. (WVS)