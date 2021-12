Winkel Sport haalt Thomas Doore, linksbuiten met verleden bij jeugd van Club en Anderlecht, weg bij KVO

Winkel Sport heeft met Thomas Doore een aanvallende versterking binnengehaald.

De eerstenationaler liet eerder al 12 spelers hun contract verlengen en daar komt nu nog eentje bij. Ook Joey Dujardin Joey tekende immers voor volgend seizoen bij bij Winkel Sport.

Ook aan inkomende zijde is er dus nieuws. Thomas Doore tekende voor de rest van het seizoen bij Winkel Sport. Doore is een zeer snelle technisch vaardige speler met opleiding bij Club Brugge, Anderlecht, STVV zijn laatste ploeg was KV Oostende.