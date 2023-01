Winkel Sport haalt met spits William Owusu (ex-Cercle, Westerlo, Antwerp en KSV Roeselare) oude bekende van sportief manager Patrick Rotsaert binnen

Winkel Sport zag spits Dirk-Jan Dewaegemaeker nog vertrekken naar KVK Westhoek, maar haalde net voor de transferdeadline nog een andere spits binnen. Eentje met naam en faam in de Belgische eerste klasse: William Owusu (33). Tot voor kort speelde hij in de Verenigde Arabische Emiraten, straks trekt hij het shirt aan in het Terschuerenpark in Sint-Eloois-Winkel.

In de laatste dagen van de transferperiode realiseerde Winkel Sport nog een opmerkelijke transfer. Het is een publiek geheim dat Patrick Rotsaert goed contacten heeft met Sporting Lissabon en zeer veel oud-spelers van Cercle Brugge, waar hij ook een tijdlang aan de slag was. Daardoor kon hij William Owusu Acheampong, van wie Sporting Lissabon de moederclub is, overtuigen om voor Winkel Sport te komen spelen de komende maanden. “In 2010 kwam William Owusu van Sporting Lissabon, toen al door de samenwerking én de scouting van Patrick, naar Cercle Brugge waar hij direct aantoonde een meerwaarde te zijn en vlot de weg naar het doel vond. Tussen 2012 en 2014 verhuurde Sporting Lissabon de aanvaller aan Westerlo waar hij opnieuw bevestigde onder trainer Jan Ceulemans. Vanaf 2014 tot 2019 speelde William Owusu bij RFC Antwerp waar hij ieder seizoen zeer vlot scoorde. Tussenin werd hij één seizoen verhuurd aan KSV Roeselare maar bij zijn terugkeer naar Royal Antwerp werd hij er opnieuw de publiekslieveling met zijn vele doelpunten”, klinkt het bij Winkel Sport.

Dicht bij zijn kinderen

Van 2019 tot en met 2022 speelde William in de Verenigde Arabische Emiraten in de First Division, ook daar was hij zeer vaak beslissend voor zijn team . Sinds vorige week is William Owusu, ondertussen 33 jaar, weer in België waar hij dichter bij zijn kinderen wil zijn en blijven. “Door het vertrek van Dirk-Jan Dewaegemaeker kwam er een plaats vrij in onze selectie”, zegt Patrick Rotsaert, die veel respect geniet van de speler. “We hebben contact genomen met William en we zijn tot een overeenkomst gekomen tot het einde van het seizoen met een optie voor komend seizoen. Voor William gaan we nu op zoek naar een woning in de regio Roeselare/Kortrijk waar hij de komende periode kan verblijven. Omdat het om een internationale transfer gaat, is hij nog niet onmiddellijk speelgerechtigd. Maar misschien lukt dat wel al tegen de match van komend weekend, zondag 5 februari tegen Visé.”