Winkel Sport haalt met spits Stephen Buyl een bekende naam binnen

Stephen Buyl (30), een spits met ervaring in eerste klasse, zal komend seizoen bij Winkel Sport voetballen.

Stephen Buyl genoot zijn jeugdopleiding bij E. Aalst, SC Lokeren en KAA Gent. In 2011 kwam hij bij Cercle Brugge bij de A-kern terecht en in 2015 werd hij verkocht aan Zulte Waregem.

In 2017 volgde een uitleenbeurt naar Antwerp FC, daarna speelde hij van 2018 tot 2020 bij Westerlo onder Bob Peeters. In 2021 keerde hij even terug naar Lokeren, vorig seizoen haalde Bob Peeters hem naar Top Oss in de Nederlandse tweede klasse. Dit seizoen was hij aan de slag bij reeksgenoot Rupel Boom waar hij een contract kreeg tot en met 2024.

Rupel Boom kiest volgend seizoen voor een nieuwe start een reeks lager en in onderling overleg werd de overeenkomst tussen club en speler ontbonden. Dit stelt Winkel in staat hem nu te contracteren.