Winkel Sport haalt met Noah Vanwalleghem (19, Wielsbeke) en Robbe Tant (20, Boezinge) twee nieuwe doelmannen

Al 14 spelers tekenden bij en ondertussen haalde Winkel Sport ook al twee nieuwe spelers binnen voor komend seizoen, twee nieuwe doelmannen dan nog wel. Nicaise Kudimbana krijgt zo twee nieuwe, talentvolle doublures: Noah Vanwalleghem en Robbe Tant.

Winkel Sport ging na een wedstrijd die weinig kansen telde, maar na wat geblunder achterin met 2-0 onderuit bij KSK Heist. Nu wacht opnieuw een moeilijke verplaatsing naar het vierde gerangschikte Ol. Charleroi. “En daar moeten we het doen zonder de geschorste Michiel Clyncke en Rens Verhooghe”, zegt Patrick Rotsaert. Ze liepen tegen hun derde gele kaart aan. Jasper Beyens, Daan Debouver en Gauthier Libbrecht blijven out met een blessure.

Noah Vanwalleghem ruilt SC Wielsbeke voor WSP. (foto VDB) © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

Ondertussen is de sportief manager al ver gezet met zijn huiswerk. Er zijn al 14 blijvers. Doelman Nicaise Kudimbana, verdedigers Jordan Dauchy, Rens Verhooghe, Henri Van Marcke, Felix Reuse en Joey Dujardin, middenvelders Masis Voskanian, Jasper Beyens, Tsotne Bendianishvili, Marvin Dewaele, Fries Deschilder en Michiel Clyncke en spitsen Timon Vandendriessche en Daan Debouver.

Keeperscarrousel

Recent tekende ook de jonge Robbe Tant, nu tweede doelman bij Boezinge, maar met een verleden bij Mandel, voor volgend seizoen. Ook Noah Vanwalleghem (SC Wielsbeke), die te boek staat als een groot talent, tekende zopas.

Doelman Jarne Derie staat in de belangstelling van KFC Meulebeke, ook Arne Galens zal andere oorden opzoeken. Spits Boris Kudimbana doet het seizoen nog uit, maar weet dat hij volgend seizoen niet moet blijven. Met Dirk-Jan Dewaegemaeker moet nog gesproken worden over zijn contract, al staat hij wel in de belangstelling van KVK Westhoek dat hem graag meteen zou overnemen. Thomas Doore (Aalst) en Tibo Van de Velde (Roeselare-Daisel) zijn nu al elders onder dak. Met Gauthier Libbrecht en Maki Tall is het nog afwachten hoe hun situatie evolueert. Ook Benoit Onraet zou mogen uitkijken naar een ander team. (WVS)