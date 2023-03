Winkel Sport haalt met Arne De Schepper opnieuw speler weg bij (Jong) Cercle Brugge

Winkel Sport heeft opnieuw een speler gehaald bij de beloftenploeg van Cercle Brugge. Vorige week hengelde het al targetspits Mathieu Vervaecke binnen, nu heeft ook de polyvalente Arne De Schepper getekend.

Arne De Schepper (22) is momenteel een vaste waarde bij Jong Cercle Brugge dat het erg goed doet in de tweede amateurklasse. Hij kan zowel als rechtervleugelverdediger (2) spelen, maar ook op de posities 6 en 7 kan hij de voeten. Arne doorliep de jeugdopleiding van AA Gent, stond vorig seizoen onder contract bij KV Oostende waar hij onder Yves Vanderhaeghe ook met de A-kern mocht meetrainen. Ook bij Cercle trainde hij al mee met de A-kern, nu kiest hij ervoor om volgend seizoen bij Winkel Sport in eerste nationale te spelen.