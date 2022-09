Winkel Sport beleeft schitterende competitiestart met aanstaande zaterdag match om de leidersplaats

Met een 0-3 zege op KVK Tienen zette Winkel Sport de schitterende competitiestart nogmaals in de verf. Winkel won vier van de zes matchen en speelde er twee gelijk, maar incasseerde nog maar één doelpunt.

“En zondag gaven we eigenlijk ook zeer weinig weg”, weet Jasper Beyens. Hij opende al na tien minuten de score door een aflegger van maatje Michiel Clyncke droog binnen te knallen. Een kwartier voor affluiten deed hij er na een lange run nog een tweede bij, waarna Gauthier Libbrecht met een afstandsschot Tienen helemaal afmaakte. Na zijn goal kreeg Beyens zowaar geel. Toch het shirtje niet uitgetrokken? “Nee, ik trapte iets te enthousiast tegen de cornervlag. Ik heb de scheids nog proberen uit te leggen dat ik niet vaak twee keer scoor, maar het hielp niet”, lacht hij.

Zaterdag trekt Winkel naar leider Francs Borains, dat zopas tegen een eerste nederlaag aanliep. Een duel om de leidersplaats dus. Francs Borains wist vorig seizoen maar net het behoud veilig te stellen. “Maar ze hebben heel wat spelers gehaald, onder meer uit Moeskroen.” Aan het roer van de ploeg staat Arnauld Mercier (ex-KSV Roeselare), kapitein is Teddy Chevalier (ex-SVZW en KV Kortrijk). “We hebben er niets te verliezen, maar zullen zoals gewoonlijk onze huid duur verkopen. De weken erna spelen we tegen La Louvière, Visé en Thes. Stuk voor stuk moeilijke teams. Maar de punten die we hebben, kunnen ze ons niet meer ontnemen.”

Zelf is Beyens aan zijn derde jaar bij Winkel Sport toe, al viel het eerst door corona bijna helemaal in het water. “De ploeg hangt goed aaneen, we zijn ook echte maten naast het veld. En dat vind je niet veel op dit niveau.” Masis Voskanian keert terug uit schorsing, Maki Tall is vier weken out met een spierblessure. (WVS)