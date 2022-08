Winkel Sport bekert thuis tegen eersteklasser Seraing op dinsdag 6 september

Winkel Sport plaatste zich afgelopen weekend voor de volgende ronde van de Beker van België ten koste van Onhaye. Nu wacht 1A-club RFC Seraing. Het had wat voeten in de aarde, maar een datum ligt nu vast. Het bekerduel wordt op dinsdag 6 september om 19.30 uur betwist in het Terschuerenpark.

De competitie in eerste nationale, de reeks waar Winkel Sport in uitkomt, is al op gang geblazen en ook in eerste klasse is men al enkele speeldagen ver. Aanvankelijk werd meegedeeld dat Winkel Sport de verplaatsing zou moeten maken de Luikse club, maar dat werd nu herroepen. De laagst spelende club heeft het thuisvoordeel. Zo hoopt Winkel er net als vorig jaar een topavond van te maken, al heette de tegenstander toen RC Genk.

Onderhandelingen

Een datum inplannen in het drukke schema (de eerstenationalers moeten dit jaar 38 (!) competitiewedstrijden afwerken) bleek moeilijk. Aanvankelijk werd zondag 25 september voorgesteld, maar dan moet Winkel KVK Tienen partij geven. Midweeks naar Tienen fietsen om toch de wedstrijd tegen Seraing af te werken, zagen ze niet zitten en na onderhandelingen is men er toch uit gekomen.

Winkel Sport zal Seraing op dinsdag 6 september thuis ontvangen, twee dagen eerder speelt het ook thuis de competitiewedstrijd tegen Ol. Charleroi. Komende woensdag 25 augustus maakt Winkel de verplaatsing naar Hoogstraten. De eerste wedstrijd van het seizoen werd vorige week woensdag met 2-1 gewonnen van SK Heist.