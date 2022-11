Winkel Sp. en Mandel voor nieuwe uitdaging

Een derby die allicht geen winnaar verdiende, eindigde in de slotseconden met 1-0-winst voor Winkel Sport. Mocht het een boksmatch geweest zijn, dan was een match nul op zijn plaats. Mandel United toonde zich op veel vlakken de evenknie, maar net als de thuiswedstrijd tegen Knokke verloren ze opnieuw in de absolute slotfase.

“We weten waar het schort. Winkel toonde niet dat ze superieur aan ons waren. Maar als wij het geluk hebben wat efficiënter te worden, dan zat er zeker meer in”, vatte coach Mikail Turi samen.

Toen Michiel Clyncke (ex-Mandel) in extremis kon binnenkoppen, ontstond meteen een feestje voor de tribune. “Het is de eerste keer dat ik een winning goal in het absolute slot lukte. Uiteraard hebben we dat gevierd. Dat zou Mandel ook gedaan hebben, mocht het omgekeerde gebeurd zijn en zou het aan ons geweest zijn om te balen. Maar dat is nu eenmaal voetbal.” Maar de zenuwen stonden duidelijk gespannen. Na de wedstrijd ontstond ook nog wat tumult in de kleedkamer.

Winkel schuift zo weer wat op in de middenmoot van het klassement. “We spelen zaterdag tegen Dessel, maar dat is een ploeg die niet onderin thuis hoort. Zeker als je die spelerskern bekijkt. Ze hebben er net een trainerswissel op zitten en zullen dus zeker gemotiveerd aan de aftrap komen.” Felix Reuse is bij Winkel geschorst, Timon Vandendriessche ontbrak vorige week wegens corona, Fries Deschilder is enkele weken out met een spierscheur, Gauthier Libbrecht is opnieuw twijfelachtig. Komende zaterdag staat Mandel voor een thuismatch tegen Francs Borains. Dosso en Diakathe zijn geblesseerd, er zijn geen geschorsten.