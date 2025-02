Wie tegen zijn schenen trapt, zal dat snel merken: Vijf redenen waarom Bernd Storck de juiste man op de juiste plaats is bij KV Kortrijk

Ondanks het gelijkspel in de laatste West-Vlaamse derby van dit seizoen, is het geloof in een ommekeer bij de Kortrijkzanen terug. De Kerels leken op weg naar een gouden driepunter, tot Cercle Brugge tegen de gang van het spel in de bordjes opnieuw in evenwicht bracht. Toch werd één ding meteen duidelijk: deze ploeg heeft een idee, een plan en een coach die weet wat hij doet. Maar is dat genoeg voor de redding? Hier zijn vijf redenen waarom Bernd Storck de juiste man op de juiste plaats is bij KV Kortrijk.

1. Ervaring

Van Duitsland tot België via Kazachstan – ja, Bernd Storck heeft een palmares om u tegen te zeggen.

Op 18-jarige leeftijd trok Storck de deur van het ouderlijke nest achter zich dicht, vastbesloten om zijn droom van een profcarrière in het voetbal te verwezenlijken. Als verdediger maakte hij zijn debuut bij VfL Bochum, al snel volgde een transfer naar het grote Borussia Dortmund. Daar speelde hij zes seizoenen, met als hoogtepunt het winnen van de Duitse beker.

Als speler kwam hij slechts één keer uit tegen een Belgische club: met ‘Die Schwarzgelben’ kreeg hij een zware 5-0 pandoering aangesmeerd door Club Brugge. Op 26-jarige leeftijd hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak en koos hij resoluut voor een carrière als coach.

“Hij hamert op discipline en dat is wat we nodig hadden”

Als coach deed Storck ervaring op als assistent bij onder andere Hertha BSC, Wolfsburg en Borussia Dortmund. In 2008 werd hij hoofdcoach bij Kairat Almaty in Kazachstan en bondscoach van het nationale team. Na een mislukte EK-kwalificatiecampagne, waarin Kazachstan onder andere verloor van België, werd hij ontslagen.

In 2015 kreeg hij een tweede kans als bondscoach, dit keer bij Hongarije. Die greep hij met beide handen: hij loodste de Hongaren naar het EK 2016, hun eerste groot toernooi in dertig jaar. Daar overleefden ze verrassend de groepsfase, tot ze in de achtste finales botsten op België. Het was meteen ook de wedstrijd waarmee Storck in België zijn naam vestigde.

Na dat succes trok hij de clubwereld in en bouwde hij in ons land een reputatie op als ‘reddingscoach’. In 2019 kreeg hij Moeskroen uit de degradatiezone. Een jaar later deed hij dat kunstje bij Cercle Brugge nog eens over.

Na een periode bij het Slowaakse DAC, waar hij vicekampioen werd, keerde Storck terug naar België bij KRC Genk. Daar kreeg hij zijn eerste kans bij een topclub, maar hij slaagde er niet in deze te verzilveren. Amper drie dagen later werd hem een reddingsboei toegeworpen door Eupen, ook daar kon hij de hoge verwachtingen niet inlossen.

Exact één maand later landde hij in Zuid-West-Vlaanderen. Voor zijn komst stond KV Kortrijk op de voorlaatste plaats. Met onder andere overwinningen tegen Genk, Standard en Club Brugge slaagde hij erin om de Kortrijkzanen voor een zestiende seizoen op rij in eerste klasse te houden. Ondanks dat hij graag was gebleven, vertrok hij na dat seizoen bij de club. De onzekerheid bij de Maleisische eigenaars lag aan de basis van zijn vertrek.

Na bijna een jaar bij het Roemeense Sepsi OSK keerde hij midden februari 2025 terug naar zijn laatste bestemming in België: het Guldensporenstadion.

2. Tactisch sterk

De hand van Storck was meteen zichtbaar bij zijn terugkeer. De Duitse leermeester koos voor een viermansdefensie, waarbij Bram Lagae het voornaamste slachtoffer werd. Vooral de keuze om Dejaegere als aanvallende middenvelder uit te spelen pakte uitstekend uit. De Kortrijkse kapitein was voor rust alomtegenwoordig en gaf na dertien minuten een knappe assist. KV Kortrijk begon de wedstrijd met de op één na slechtste verdediging van de competitie, maar op het veld was daar weinig van te merken. Cercle Brugge slaagde er niet in om een deuk in een pakje boter te slaan en vond geen oplossing tegen de sterke Kortrijkzanen. Na 75 minuten had ‘de Vereniging’ nog geen enkel schot tussen de palen. Het contrast met zijn voorgangers was enorm: gedurfd en aanvallend voetbal, straf werk van de Duitser.

3. Discipline

Van een smartphoneverbod in de kleedkamer tot opdrukken bij een gemiste kans op training – welkom in de wereld van Bernd Storck. De wetten van meneer Storck zijn heilig; wie tegen zijn schenen trapt, zal dat snel merken. Hij heeft die strikte discipline met de paplepel ingegoten gekregen en verwacht niets minder van zijn spelers. “Hij hamert op discipline en dat is wat we nodig hadden”, vertelde Brecht Dejaegere na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Storck is een man met een plan en een visie. Wie niet meedoet, kan vertrekken. Dat liet hij al meteen blijken tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn terugkeer naar West-Vlaanderen.

4. Degradatie-expert

Als er één iemand is die de titel ‘degradatie-expert’ verdient, dan is het wel Bernd Storck. In 2019 redde hij Moeskroen van de ondergang, datzelfde kunstje herhaalde hij feilloos bij Cercle Brugge.

Toen Storck in september 2018 bij Moeskroen arriveerde, leek het lot van de club al bezegeld. Met een pijnlijke 0 op 18 stonden ze troosteloos laatste. Zijn start was moeizaam: een eerste overwinning tegen – jawel – KV Kortrijk werd gevolgd door vijf nederlagen op rij. Maar na Nieuwjaar sloeg de vlam in de pan. Moeskroen begon plots wedstrijden te winnen en eindigde uiteindelijk op een knappe tiende plaats.

Dat bleef niet onopgemerkt, Cercle Brugge haalde hem een jaar later binnen om een identiek scenario te voorkomen. De Bruggelingen stonden na tien speeldagen laatste met amper drie punten. Storck liet de ploeg beter voetbal brengen, maar ook hier bleven de resultaten aanvankelijk uit. Pas in de slotfase van het seizoen kwam de kentering: drie zeges op rij zorgden ervoor dat Cercle alsnog boven de degradatiestreep eindigde.

Bij KV Kortrijk voerde Storck opnieuw een geslaagde reddingsoperatie uit. Toen hij arriveerde, stond de ploeg voorlaatste en verkeerde de spelersgroep in crisis. Onder zijn leiding pakte Kortrijk 19 op 45, klom het naar de veertiende plaats en verzekerde het zich uiteindelijk van het behoud. Nu, bij zijn terugkeer, hoopt hij een nieuw sprookje te schrijven.

5. Perfectionist

“A perfectionist? That’s part of my job”, zei ooit ene Pep Guardiola. Dat Storck iets meeheeft van de volgens hem beste trainer ter wereld, staat buiten kijf. Zo veranderde Storck dit weekend niet alleen van systeem, maar voerde hij ook aanpassingen door in de kleedkamer en in de fitness van de club. Vroeger liet hij zelfs de netten van de doelen vervangen, maar zo ver drijft de Duitse leermeester het voorlopig nog niet.