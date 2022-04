Voorzitter Vincent Vanhonsebrouck (Royal Knokke FC) looft talrijke medewerkers: “Ontzettend trots op onze jeugdwerking”

Sinds nieuwjaar raast de sneltrein Royal Knokke FC in eerste nationale vanuit de kelder naar de top van de klassering. De jeugdmedewerkers blijven allerminst achter want zij behaalden drie sterren en spelen volgend seizoen interprovinciaal.

De nacompetitie wenkt voor Royal Knokke FC, maar voorzitter Vincent Vanhonsebrouck legt niet de minste druk. “Toen mijn T1 Yves Van Borm me onlangs vroeg of ik goed geslapen had, antwoordde ik in november en december van vorig jaar veel minder rustige nachten te hebben gekend. Meteen repliceerde ik dat mijn coach nu op zijn best is. Niets moet meer, degradatieperikelen zijn definitief verbannen en alles wat we nu binnenhalen, is pure bonus. Natuurlijk denken we ook aan promotie, maar daar vormen die licentievoorwaarden alweer een haast niet te nemen obstakel. Laat ons afwachten waar het schip strandt. April begon alvast denderend: 0-4-winst in Ingelmunster gevolgd door 1-0-winst in de midweekmatch tegen Dender.”

Talenten

“Over het behalen van die drie sterren voor onze jeugd ben ik heel trots. We schreven geschiedenis met een subliem team onder leiding van jeugdcoördinator Sven Cnudde en administratieve kracht Isabelle Klinkers. We zegevierden in één etappe, maar nu begint het pas. Vanuit onze eigen jeugdwerking hoop ik enkele talenten te zien doorstromen naar eerste nationale. Kindjes die net niet goed genoeg zijn voor Club of Cercle verwelkomen wij met open armen. Tevens sloten de jongerenwerking van Heist en Knokke een samenwerkingsverband. Tieners die worden uitgeleend aan de buren, zullen op vervoer kunnen rekenen, geregeld door onze gemeente. Gewestelijk jeugdvoetbal blijven we evenzeer aanbieden. Ooit beloofde ik onze gewaardeerde burgemeester zaliger Leopold Lippens dat onze voetbalclub altijd een pleisterplaats zou blijven voor iedereen. Stand of rang spelen geen enkele rol. Steeds zal ik elke bezoeker even hartelijk begroeten.”

“Persoonlijk ben ik ontzettend fier op onze jeugdwerking en ons vlaggenschip. We blijven groeien op alle vlakken maar niemand loopt naast zijn schoenen en elk radertje is perfect geolied. We zijn nog op zoek naar enkele gemotiveerde gediplomeerde jeugdoefenmeesters, die onze passie delen en willen deel uitmaken van ons sprookje. Voor spelertjes zijn testdagen voorzien. Mijn fantastische medewerkers denken daarbij aan alles.” (JPV)

Zaterdag 9 april om 19.30 uur: KFC Dessel Sport – Royal Knokke FC.