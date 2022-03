Voorzitter Geert Cool (Winkel Sport): “De redding is zo goed als binnen”

Bij Winkel Sport kunnen ze stilaan gerust ademhalen. Het team staat zowaar in de linkerkolom na een mooie reeks na Nieuwjaar.

Eerst werd in 2022 nog verloren van topteams Dender en Patro, maar vervolgens werd een reeksje neergezet. Levensbelangrijke winst tegen Rupel Boom werd gevolgd door drie gelijke spelen en opnieuw twee zeges, waarvan de jongste tegen Francs Borains. “Dik verdiend”, weet voorzitter Geert Cool. Bovendien mocht Winkel ook nog definitief drie punten bij schrijven na de forfaitzege tegen La Louvière. “En zo totaliseren we 31 punten. Nog vijf en onze redding zou een feit moeten zijn. En daarmee is dan onze doelstelling bereikt, als voorzitter kan ik daar alleen maar trots om zijn. We hebben al een mooi seizoen achter de rug. We kunnen nu wat rustiger spelen, de nodige zeges komen dan wel vanzelf. Het parcours dat we tot nu toe afgelegd hebben is mooi. Maar er resten ons nog zes wedstrijden tegen te duchten tegenstanders.”

Nog twee thuismatchen

Winkel is komend weekend vrij en daarna volgen nog zes matchen waarvan vier (Visé, Tienen, La Louvière en Knokke) op verplaatsing en nog twee thuismatchen tegen Ol. Charleroi en op de slotspeeldag tegen Thes. “Ondertussen hebben we ook al positief advies gekregen over onze licentie en hebben we zoals de stijl van het huis het wil al het gros van onze huidige kern samen gehouden. We trokken ook al enkele gerichte versterkingen aan en misschien valt er wel nog een appel uit de kast. Maar we mogen er vooral ook prat op gaan dat we straks wellicht enkele ploegen achter ons houden waarvan het budget het dubbele van het onze bedraagt.”

Winkel Sport deed het deze week rustig aan. Zo krijgen spits Maki Tall en middenvelder Masis Voskanian de tijd om te herstellen. De diagnose van de nieuwe blessure van Michiel Clyncke moet nog gesteld worden. (WVS)